Rory McIlroy: Não enviar mensagem com a partida PGA Tour-LIV

Rory McIlroy disse na quarta-feira que não estava tentando enviar uma mensagem ao concordar em se juntar ao jogador de golfe número 1 do mundo, Scottie Scheffler, em uma partida feita para a TV contra as estrelas da LIV Golf League, Bryson DeChambeau e Brooks Koepka, em dezembro.

O anúncio da partida na semana passada ocorreu enquanto autoridades do PGA Tour e do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita se preparavam para se reunir em Nova York esta semana para continuar as negociações sobre um possível investimento que pode unir novamente o esporte fragmentado.

O PIF está financiando o LIV Golf, que atraiu DeChambeau, Koepka, Jon Rahm e outros do PGA Tour.

“Não sei muito sobre as negociações que estão acontecendo. Sei que há, mas não é algo do qual eu faça parte”, disse McIlroy na quarta-feira durante uma entrevista coletiva no Irish Open.

“Sim, quero dizer, acho que estamos todos no jogo de golfe tentando encontrar uma solução para tudo isso e tentar seguir em frente. Então veremos, sim. Eu sei tanto quanto você sabe neste momento, e tenho certeza de que as notícias começarão a aparecer aqui nos próximos dias.”

McIlroy é membro de um subcomitê transacional da PGA Tour Enterprises que vem negociando com os sauditas, junto com os golfistas Tiger Woods e Adam Scott.

Na semana passada, McIlroy confirmou que concordou em participar da partida de exibição contra as estrelas do LIV Golf, que deve ocorrer em um campo de golfe ainda não definido em Las Vegas.

Espera-se que o PGA Tour conceda a McIlroy e Scheffler autorização para aparecerem no evento, como já fez em outros eventos beneficentes no passado.

McIlroy disse que sua decisão de participar não teve nada a ver com sua frustração com a divisão que consumiu o golfe profissional masculino durante grande parte dos últimos três anos.

“Eu não diria que é para enviar uma mensagem”, disse McIlroy. “É mais que queríamos fazer algo que, eu acho, todos os fãs de golfe pudessem ficar animados. Você tem o melhor jogador do mundo. Você tem dois caras em Bryson e Brooks que ganharam majors nos últimos dois anos. Eu não fiz o que esses caras fizeram nos últimos dois anos, mas eu definitivamente fui, eu sinto, um dos melhores jogadores do mundo.”

Como os jogadores do LIV Golf foram suspensos pelo PGA Tour e não podem competir nos eventos do circuito, as únicas vezes em que os jogadores de ambos os circuitos competem entre si são nos quatro principais torneios: Masters, PGA Championship, US Open e The Open.

“É uma maneira de mostrar aos fãs de golfe no mundo que isso é o que pode acontecer ou que essas são as possibilidades daqui para frente”, disse McIlroy. “Eu venho dizendo isso há muito tempo: acho que o golfe e os fãs de golfe nos veem juntos mais de quatro vezes por ano.

“Acho que é isso que tentamos fazer. Estamos em meados de dezembro. Não há muita coisa acontecendo no jogo de golfe, então [we’re] tentando deixar as pessoas animadas com algo antes que a temporada comece novamente. Acho que todos nós achamos que era uma boa ideia e algo que espero que seja um sinal do que está por vir no futuro.”