Rory McIlroy perde a cabeça do taco na primeira rodada do BMW PGA

VIRGINIA WATER, Inglaterra — Rory McIlroy perdeu a cabeça do taco com seu ferro 9 e depois perdeu a liderança ao sair de campo no último buraco, fazendo 67, 5 abaixo do par, na primeira rodada do BMW PGA Championship na quinta-feira.

McIlroy, número 3 do ranking, se recuperou bem da dor de ter perdido a vitória no Irish Open, seu campo em casa, na semana passada, superando um incidente bizarro no par 5 número 12, quando a cabeça do seu ferro 9 se soltou do eixo e voou pelo fairway depois que McIlroy deu sua segunda tacada.

O norte-irlandês disse que nem viu a bola chegar ao green e parar a 2,13 metros do pino, marcando um de seus sete birdies.

“Foi uma sensação um pouco estranha”, disse McIlroy. “Obviamente você está esperando que o peso do taco simplesmente aguente e não havia nada ali.”

McIlroy consertou o ferro 9 e o colocou de volta na bolsa no buraco 16, à frente de dois par 5 que completam o West Course em Wentworth. Ele fez par no nº 17, apesar de acertar seu drive nas árvores. Ele perdeu uma tacada no último quando deu sua segunda tacada à direita do green e nas árvores, a bola eventualmente alcançando um caminho que estava fora dos limites.

Um bogey tirou McIlroy de uma parte da liderança do clube que era detida por Niklas Norgaard, da Dinamarca, com poucas horas restantes na primeira rodada. Norgaard, que venceu o British Masters este mês para seu primeiro título do tour europeu, fez birdie em quatro de seus últimos oito buracos para um 66.

McIlroy estava jogando quatro dias depois de terminar em segundo lugar no Irish Open, perdendo para Rasmus Hojgaard, que fechou com três birdies consecutivos para derrotar o herói local no domingo.

“O lado bom das decepções é que se você tem algo para fazer na próxima semana, é bom se manter ocupado e manter sua mente focada em outra coisa”, disse McIlroy.

McIlroy, 35, estava empatado em segundo lugar em um grupo que incluía os jogadores da Ryder Cup Shane Lowry e Robert MacIntyre, além de Victor Perez, da França, que também fez bogey no buraco 18 — depois de bater seu segundo buraco na água em frente ao green — e saiu da liderança.

Grant Forrest, da Escócia, estava 6 abaixo do par após oito buracos, mas sua rodada parou e ele também encontrou a água no último para um duplo bogey 7, marcando 68.