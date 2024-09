Rosalía dá festa de aniversário de 32 anos repleta de estrelas em Paris

RosáliaO 32º aniversário do cantor fez a Cidade Luz brilhar ainda mais… dado o número de estrelas presentes na grande festa do cantor.

A comemoração do aniversário do artista espanhol aconteceu em Paris, França, na noite de quarta-feira, no Hotel Particulier – que fica no romântico bairro de Montmartre, na cidade.

Rosalía vestiu-se com esmero para sua festa, vestindo um top branco chique e saia larga combinando, carregando uma estola de pele marrom. Quem disse que não pode usar branco depois do Dia do Trabalho???

Claro, o traje de primeira linha de Rosalía fazia sentido, já que ela estava cercada por vários rostos elegantes em sua festa… incluindo Kylie Jenner, Kendall Jenner, Gigi Hadid, Irina Shayk, Salgueiro Smith, Stassie Karanikolaou, Hunter Schafer, Anya Taylor-Joy, Jordyn Woods, Amélia Gray Hamlin, Fai Khadra, Mau Gyal, Tokischa, Victoria Villarroeldar Achraf Hakim.

Embora, devemos observar, a Paris Fashion Week provavelmente tenha ajudado a organizar a lista de convidados repleta de estrelas… dado o fato de que a maioria dessas celebridades já estava na cidade para o evento sazonal.

Mesmo assim, muitas estrelas pareciam entusiasmadas por sair e celebrar Rosalía. Kendall e Gigi chegaram ao hotel abraçados… com GH usando uma saia maxi com tema de outono e KJ canalizando Bianca Censori com seu vestido cor nude.

A irmã Kylie também fez uma exibição ousada… optando por um minivestido sem alças de couro preto. Enquanto Kylie entrou na festa com sua melhor amiga Stassie, seu ex-melhor amigo, Jordyn Woods, quem ela é reconectado após polêmicatambém apareceu na festa.

Rosalía com certeza tem muito o que comemorar… além do aniversário, a cantora lançou uma música nova, “Ómega”, é terça-feira. A música, que apresenta o artista musical Ralphie Chooprovoca o que está por vir em seu próximo álbum… o primeiro em alguns anos.