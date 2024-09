Roubo de carro em Louisville termina com suspeito baleado por policial, visto na câmera corporal

Reproduzir conteúdo de vídeo





Um policial atirou em um homem armado que, segundo os policiais, estava tentando roubar uma mulher em um drive-thru do Walmart … e a cena dramática foi capturada em imagens de câmera corporal divulgadas pela Polícia Metropolitana de Louisville, em Kentucky.

No clipe capturado em 28 de agosto, você pode ver a motorista conseguindo escapar do carro como suspeita Randall Allen vai até o banco do passageiro… onde os policiais são ouvidos emitindo vários comandos para Allen sair.

Allen é ouvido dizendo que não consegue mover a mão… mas os policiais eventualmente disparam pelo para-brisa, atingindo-o várias vezes antes de puxá-lo para fora do carro. Policiais dizem que ele tinha uma arma nas calças e relatam que uma segunda arma foi encontrada dentro do carro.

Os policiais dizem que tudo começou inicialmente com uma perseguição de carro envolvendo um policial do estado de Kentucky que perseguia um veículo com registro vencido e licença suspensa.

A perseguição teria terminado em um acidente, com Allen, um dos dois homens no carro, correndo para um Walmart próximo com duas armas nas mãos.

Segundo a polícia, Allen correu para o Walmart, largou a camisa laranja e a deixou para trás em um corredor. Eles acrescentam que ele então correu para fora de onde ocorreu o suposto incidente de roubo de carro.