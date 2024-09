Royals conquistam AL wild card, primeira participação nos playoffs desde 2015

ATLANTA – O Kansas City Royals completou uma das reviravoltas mais notáveis ​​​​da história da liga principal na noite de sexta-feira, conquistando um wild card da Liga Americana, apesar da derrota por 3 a 0 para o Atlanta Braves.

Há um ano, o Royals igualou o recorde da franquia com 106 derrotas. Agora, eles caminham para a pós-temporada pela primeira vez desde a vitória na World Series de 2015.

“Estamos muito orgulhosos de todos”, disse o shortstop Bobby Witt Jr., o rosto da franquia revitalizada. “Este é apenas o começo de algo especial.”

A celebração foi adiada por uma atuação magistral do arremessador Max Fried do Atlanta. Mas o Royals finalmente estourou as rolhas de champanhe na sede do clube dos visitantes em Truist Park, quando o Minnesota Twins foi eliminado com uma derrota por 7-2 para o Baltimore Orioles.

“Não era assim que queríamos”, disse Witt. “Mas estamos aqui. Conseguimos. Estamos muito orgulhosos um do outro. Não podemos deixar que um jogo controle a nossa temporada.”

Liderado pelo técnico do segundo ano Matt Quatraro, Kansas City é o primeiro time na história do beisebol a chegar aos playoffs depois de registrar uma marca tão sombria na temporada anterior.

Na verdade, desde o início da era de expansão em 1961, os Royals são apenas o terceiro time a avançar para a pós-temporada, depois de perder pelo menos 100 jogos no ano anterior.

Os Twins ganharam um wild card em 2017 depois de ir 59-103 um ano antes, e o Florida Marlins de 2020 se classificou para um wild card durante a campanha de 2020 encurtada pela pandemia, após um desastre de 57-105.

Os Royals rapidamente passaram por tempos difíceis depois de conquistarem flâmulas consecutivas da AL em 2014 e 2015 e seu primeiro título da World Series em 30 anos. Eles não registravam uma temporada de vitórias desde o campeonato, perdendo pelo menos 100 jogos em três dos últimos seis, e eram motivo de chacota há apenas um ano.

Tudo mudou nesta temporada com um time liderado por Witt, que se tornou o primeiro shortstop na história da liga principal com várias temporadas de pelo menos 30 home runs e 30 roubos de bola.

“Você não pode deixar de estar orgulhoso”, disse o gerente geral JJ Picollo. “Foi uma batalha o ano inteiro. Superamos muitas dificuldades.”

Os Royals têm lutado ao longo da reta final, suportando duas sequências de sete derrotas consecutivas.

Isso não os impediu no final.

“Tivemos algumas adversidades aqui no último mês da temporada”, disse Picollo. “Mas este é um grupo difícil e resiliente e conseguimos passar e aqui estamos celebrando este momento.”

Witt lidera os campeonatos com 210 rebatidas e uma média de rebatidas de 0,332, além de 32 home run, 109 RBIs e 31 bases roubadas.

O veterano apanhador Salvador Perez também está tendo uma grande temporada ofensiva com 27 home runs e 104 RBIs. O Royals chegou aos playoffs mesmo depois de perder o primeiro base Vinnie Pasquantino, que teve 97 RBIs antes de quebrar o polegar direito e ser submetido a uma cirurgia.

O infielder do Hall of Fame Royals, George Brett, à esquerda, comemora com o arremessador Michael Lorenzen, à direita, no vestiário depois que Kansas City conquistou uma vaga no AL wild card na noite de sexta-feira, um ano afastado da franquia, perdendo 106 jogos. Jason Allen/AP

Há uma chance de Pasquantino retornar durante os playoffs se o Royals fizer uma sequência prolongada.

Surpreendentemente, Picollo não precisou quebrar o banco para construir um vencedor em um pequeno mercado.

Os jogadores que levaram Kansas City a alturas nunca vistas em quase uma década estavam no time no ano passado e só precisavam de um pouco mais de tempo para crescer, ou eram contratações de agente livre e aquisições comerciais que ressaltaram o conhecimento de Picollo no beisebol.

Basta verificar a rotação.

Seth Lugo, que tem 16-9 anos e um ERA 3,03, assinou um modesto contrato de agente livre de três anos no valor de US$ 45 milhões. Michael Wacha assinou um contrato semelhante de dois anos no valor de US$ 32 milhões e tem 13-8 anos com uma ERA de 3,35.

Cole Ragans contribuiu com 11 vitórias e 223 eliminações depois de ser adquirido do Texas Rangers em uma troca na temporada passada. Brady Singer se recuperou de um decepcionante 2023, e Michael Lorenzen está 2-0 com um ERA de 1,69 em seis partidas desde sua chegada, pouco antes do prazo de negociação.

O bullpen também foi totalmente reconstruído, com Lucas Erceg fazendo 11 defesas desde que os Royals o contrataram em uma troca com Milwaukee.

O proprietário John Sherman disse que estava emocionado porque os fãs de Kansas City têm um time vencedor para torcer novamente.

“Lembro que conversamos muito sobre isso, talvez no treinamento de primavera, que tudo o que queremos fazer é jogar beisebol significativo em agosto e setembro e ter a chance de jogar em outubro”, disse Sherman. “Aqui estamos.”

Ninguém parece estar se divertindo mais do que Witt, que montou uma temporada histórica depois de assinar um contrato de 11 anos no valor de US$ 288,7 milhões para servir como pedra angular da franquia.

O filho do arremessador de longa data da grande liga, Bobby Witt, é o primeiro jogador na história da liga principal com várias temporadas de 30-30 em seus primeiros três anos nas ligas principais. Métricas avançadas o classificam não apenas como um dos melhores defensores do beisebol, mas também como um dos jogadores mais rápidos.

“Ele é o melhor jogador de beisebol”, disse Ragans recentemente. “Um talento especial, um ser humano especial.”

Embora os fãs em Kansas City tenham visto o estrelato de Witt florescer por várias temporadas, sua festa de estreia pode ter acontecido neste verão, durante o Home Run Derby no Globe Life Field em Arlington, não muito longe de onde ele cresceu em Colleyville, Texas.

Witt chegou à final antes de perder por 14-13 para Teoscar Hernandez dos Dodgers em um confronto dramático que chegou às oscilações finais.

Agora, Witt pode esperar um palco ainda maior.

A pós-temporada.