Rudy Gobert responde a Shaquille O’Neal após novas críticas

A atual briga entre Rudy Gobert e Shaquille O’Neal ganhou mais um capítulo na quinta-feira.

Escolhas do editor

1 Relacionado

O tetracampeão da NBA fez várias escavações no centro do Minnesota Timberwolves ao longo dos anos. Sua opinião recente veio ao aparecer no podcast GOAT Talk do Complex com seu filho, Myles O’Neal.

Myles perguntou ao pai quem era o pior jogador da NBA de todos os tempos. Shaq respondeu com Gobert, levando Myles a perguntar — “E Ben Simmons?”, a quem Shaq passou a chamar de “também um vagabundo”.

Myles riu e pediu desculpas a Simmons e Gobert antes que Shaq oferecesse uma explicação.

“Se você assinar um contrato de $ 250 [million]mostre-me que você tem 250″, disse Shaq. “Há uma razão pela qual eu ando de forma estranha e por que não consigo virar o pescoço e por que não consigo fazer isso porque joguei para meus 120 [million]. Então você tem caras como ele que f— o sistema e eles estão ganhando todo esse dinheiro e eles não podem jogar. Então eu não respeito caras assim.”

Os comentários chamaram a atenção de Gobert, que respondeu no X.

É triste ver alguém que conquistou tanto quanto você @SHAQ tanto no esporte quanto nos negócios ainda podem ser acionados pelas finanças e realizações de outro homem. Eu entendo a parte do entretenimento, mas, diferentemente de outras pessoas, você não precisa dessas coisas para permanecer relevante. https://t.co/KPHs2VmfIb — Rudy Gobert (@rudygobert27) 5 de setembro de 2024

O’Neal tem criticado Gobert com frequência desde que o quatro vezes vencedor do prêmio de Jogador Defensivo assinou um contrato de cinco anos e US$ 205 milhões em dezembro de 2020. O’Neal disse em um episódio de março de seu podcast que se tivesse 42 anos, estaria ganhando “dinheiro de Rudy Gobert”.

“Doze pontos e oito rebotes? Eu poderia fazer essa m— agora mesmo”, disse O’Neal.

Ele também desconsiderou o impacto defensivo de Gobert no mesmo episódio.

Shaq acredita que Bam Adebayo deveria ganhar DPOY sobre Rudy Gobert… você concorda? 👀 EP 12 JÁ DISPONÍVEL | https://t.co/en2LcbqflC foto.twitter.com/BLS6eYAXKy — O Grande Podcast (@bigpodwithshaq) 14 de março de 2024

Gobert disse a Tim MacMahon da ESPN em abril de 2024 que ele fez as pazes com o fato de ser o jogador mais ridicularizado da NBA. O pivô recebeu críticas de vários membros da liga, incluindo Draymond Green e Andre Iguodala.