Russell Wilson, do Steelers, é limitado nos treinos devido a tensão na panturrilha

PITTSBURGH — O quarterback do Steelers, Russell Wilson, teve desempenho limitado no treino de quinta-feira após relatar rigidez na panturrilha que machucou durante o training camp.

O técnico Mike Tomlin não disse quando Wilson, 35, informou os treinadores sobre a tensão, mas acrescentou que o quarterback será avaliado mais detalhadamente por excesso de cautela.

“A panturrilha dele ficou tensa, então queríamos ter alguma precaução”, disse Tomlin. “Vamos ver como será amanhã e meio que partir daí.”

Wilson estava inicialmente programado para falar com a mídia na tarde de quinta-feira, mas ele adiou sua disponibilidade para sexta-feira após o agravamento da panturrilha.

Wilson machucou a panturrilha pela primeira vez empurrando um trenó durante o teste de condicionamento do time na véspera do training camp, e ele não lançou um passe em um período do time por 10 treinos após a lesão. Wilson lentamente voltou a ser um participante completo nos treinos até o final do training camp, mas ele perdeu o primeiro jogo da pré-temporada e jogou em apenas seis séries nas duas finais. Depois de jogar cinco séries no segundo jogo da pré-temporada, Wilson disse que “se sentiu ótimo” e “forte”, acrescentando que sua lesão na panturrilha não foi um fator.

Questionado sobre os impactos a longo prazo da aparente nova lesão na panturrilha de Wilson na quinta-feira, Tomlin simplesmente respondeu: “Nenhum” e minimizou a importância da lesão para o planejamento do jogo de abertura da temporada do time contra os Falcons no domingo.

“Realmente não [affect game-planning] “De jeito nenhum, para ser honesto com você”, ele disse.

Se Wilson não puder ir, Justin Fields, que Wilson derrotou na disputa pela vaga de titular, começaria em seu lugar. Tomlin expressou confiança na escolha de primeira rodada dos Bears de 2021.

“Estou extremamente confortável se for esse o caso, certamente”, disse Tomlin.

Por causa da lesão de Wilson no campo de treinamento, Fields ganhou experiência extra trabalhando com o ataque do time principal, algo que pode beneficiá-lo caso ele tenha que substituir Wilson.

“Não sei os detalhes ou o que está acontecendo, mas obviamente Russ é um grande competidor”, disse o wide receiver Van Jefferson. “Ele quer estar lá. Se Justin tiver que entrar em campo, ele está mais do que preparado para isso.

“Mas no final do dia, nós estamos apenas indo lá e jogando. Quem quer que esteja lá, o trabalho ainda tem que ser feito. Então, ambos os quarterbacks são capazes de fazer isso no domingo e nós vamos apenas rolar com quem quer que esteja lá.”