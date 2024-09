Russell Wilson, do Steelers, não tem certeza do status devido a lesão na panturrilha

PITTSBURGH — Apesar de terem nomeado Russell Wilson como quarterback titular há uma semana, os Steelers entram no jogo da Semana 1 em Atlanta sem clareza sobre a posição, já que ele está listado como questionável.

Depois de agravar sua lesão na panturrilha durante o treinamento durante um período individual inicial do treino de quinta-feira, o que levantou dúvidas sobre sua disponibilidade para começar a partida de abertura da temporada no domingo contra os Falcons, Wilson expressou otimismo na sexta-feira, mas permaneceu evasivo sobre sua situação.

“Eu só me senti um pouco tenso”, disse Wilson. “Eu só queria ser inteligente sobre isso. Obviamente, nós jogamos o jogo no domingo. Espero poder estar lá, obviamente, mas apenas tentando me preparar para ir.

“Estou tentando preparar meu corpo para o rock and roll, então estamos fazendo tudo o que podemos.”

Justin Fields seria titular se Wilson, que teve um desempenho muito limitado no treino de sexta-feira, não jogasse no domingo.

O técnico Mike Tomlin expressou confiança na capacidade de Fields caso ele seja chamado.

Wilson, que não quis revelar qual panturrilha estava machucada, disse que uma avaliação adicional na quinta-feira revelou “boas notícias” sobre a gravidade do agravamento.

“Não foi algo pior, extremamente pior ou algo assim, então foi uma boa notícia”, disse Wilson. “Tenho que ser inteligente e, obviamente, estamos tentando jogar de 20 a 21 jogos, então estou tentando jogar em todos os [of them]obviamente, e essa é a minha mentalidade e a maneira como queremos fazer isso.”

Wilson disse que sua participação no domingo pode depender de aquecimentos antes do jogo e cuidados adequados nos dias que antecedem o jogo.

“O mais importante é muito tratamento e preparação para ver o que posso fazer a cada dia e aproveitar [it] dia após dia”, disse Wilson.

Enquanto Wilson e a equipe continuam monitorando a panturrilha do quarterback veterano, Fields está adotando a mesma abordagem constante que sempre segue antes dos jogos, não importa sua posição no gráfico de profundidade. Essa é uma lição que ele aprendeu cedo em Chicago.

“Eu tenho o mesmo processo toda semana”, disse Fields. “Aprendi no meu ano de novato o quão rápido as coisas podem mudar. Lembro do meu terceiro jogo, temporada de novato, Andy Dalton, ele estava correndo para fora dos limites e parecia uma jogada normal, e ele torceu o joelho e então, ali mesmo, eu estava dentro. Então, eu sempre me preparo como se fosse um titular. … Você nunca sabe o que pode acontecer.”

Wilson inicialmente sofreu a lesão incômoda na véspera do training camp durante o novo teste de condicionamento do time quando ele teve uma repetição batendo em um trenó. Como resultado, Wilson não lançou um passe em um período de equipe ao vivo por 10 treinos e perdeu o primeiro jogo da pré-temporada.

Questionado se ele se arrependia ou estava frustrado com as circunstâncias que cercaram sua lesão e seus efeitos colaterais, Wilson, de 35 anos, desviou o assunto.

“Escute, eu acho que o jogo de futebol é — eu tive muita sorte em toda a minha carreira de não ter tido muitas lesões”, disse Wilson. “Eu acho que a coisa mais importante é apenas… é lamentável, mas nós respondemos, certo?

“Temos que reagir e responder, e minha cabeça está erguida e [I’m] pronto para fazer tudo que eu puder para estar pronto para ir. Acho que esse é realmente meu foco. Não é em nada anterior.”

Fields, que começou a abertura da pré-temporada, disse que ele fez repetições do primeiro time em períodos de equipe na sexta-feira, mas ele também tinha se revezado com o primeiro time no início da semana. Por causa desse trabalho adicional no campo de treinamento com a linha ofensiva inicial e jogadores habilidosos, Fields expressou confiança em sua capacidade de liderar o grupo no domingo.

“Sim, só eu conversando com os caras no grupo, conseguindo repetições com [George Pickens]furgão [Jefferson]Calvin [Austin III]Scotty [Miller]e esses caras. … Nós todos nos sentimos muito confortáveis ​​uns com os outros, tocando uns com os outros.”

Os novatos Roman Wilson e Logan Lee estão listados como fora do jogo de domingo, assim como o armador Isaac Seumalo.