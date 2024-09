Russell Wilson e Justin Fields podem redimir o ataque dos Steelers?

PITTSBURGH — Para Arthur Smith, a ligação veio enquanto ele estava sentado em um quarto de hotel em Dubai. Para Justin Fields, foi enquanto ele comia um jantar tardio na Itália. E para Russell Wilson, veio às 7 da manhã no FaceTime enquanto ele treinava em sua casa em San Diego.

Todos os três estavam emergindo de situações que não se encaixavam muito bem, e todos os três precisavam de algo novo depois de lutas e fracassos de alto nível.

E como Mike Tomlin precisava de uma redefinição depois de mais uma temporada de ataque tumultuado, uma eliminação precoce nos playoffs e dúvidas sobre seu futuro, o técnico do Pittsburgh Steelers ofereceu refúgio ao trio.

“Todos os três caras, para ser realmente transparente, estão um pouco escaldados”, disse Tomlin em uma entrevista na TV durante o draft da NFL. “Eles têm algo a provar profissionalmente. Mas nós, como um coletivo, sentimos o mesmo. Temos algo a provar, e eu acho que é um bom estado de espírito para estar como indivíduos e como um coletivo enquanto nos preparamos para a temporada de 2024.”

Smith, que foi demitido sem cerimônia como técnico principal do Atlanta Falcons após a temporada passada, entrou na offseason pensando em seu próximo movimento. Wilson, que foi mandado para o banco no final da temporada passada pelo Denver Broncos, queria outra chance de provar que ainda é um quarterback de primeira linha. E uma vez ungido para tirar o Chicago Bears da mediocridade, a inconsistência de Fields o levou a ser descartado pelo próximo prodígio quarterback em Caleb Williams.

Os Steelers também enfrentaram uma encruzilhada. Com oito anos separando o time de sua última vitória nos playoffs e suas estrelas defensivas chegando ao crepúsculo de seu auge, Tomlin e a organização entraram na offseason com um senso de urgência.

“Não estou sem confiança na minha capacidade de fazer o trabalho, mas ao mesmo tempo há frustração porque quero esse confete para esse grupo”, disse Tomlin em janeiro. “E então, o que quer que tenhamos que fazer para fazê-lo, quaisquer mudanças que precisem ser feitas, estou aberto a isso.”

Como resultado, a equipe fez movimentos atípicos e de alto nível, contratando Smith como coordenador ofensivo e reformulando a sala de quarterbacks ao negociar uma escolha recente de primeira rodada e contratar Wilson e Fields para unir um grupo galvanizado pela mudança em uma organização que tradicionalmente resiste a ela.

A oportunidade de um novo começo surgiu para o trio ofensivo dos Steelers nos cantos mais remotos do mundo e, embora cada um chegue a Pittsburgh com uma bagagem diferente, todos têm o mesmo objetivo ao abrir a temporada de 2024 contra os Falcons: recomeçar e seguir em frente.

Os quarterbacks do Steelers, Russell Wilson, à esquerda, e Justin Fields estão buscando um novo começo em Pittsburgh. Foto de Joe Sargent/Getty Images

SMITH ESTAVA LIGADO a caminho das Maldivas quando seu telefone tocou. Ele e sua esposa estavam em uma escala em Dubai, a mais de 7.500 milhas de distância de um dos trechos mais difíceis de sua carreira de treinador e a 2.000 milhas de distância do isolamento e relaxamento completos.

Contratado por Atlanta após atingir números recordes como coordenador ofensivo do Tennessee Titans, Smith saiu com um histórico de 21-30 e nenhuma viagem aos playoffs em três temporadas.

Embora ele tenha gostado da oportunidade de comandar seu próprio time, ser o treinador principal veio com responsabilidades que o afastaram do treinamento prático e do esquema ofensivo. Então, quando Tomlin apresentou a oportunidade em janeiro de entrevista para uma vaga de coordenador ofensivo para uma organização mergulhada na história do futebol, uma que moldou muitos de seus mentores, Smith sabia que era o ajuste perfeito. Ele ligou para marcar uma entrevista pessoal ao retornar e voou para Pittsburgh um dia depois.

“É engraçado como a vida funciona desse jeito”, disse Smith em maio. “As coisas não saem do seu jeito, e então uma porta se abre, e eu não poderia ter pedido uma situação melhor.”

Com sua família ainda em Atlanta, Smith se estabeleceu no SpringHill Suites ao lado das instalações do Steelers e usou seu tempo livre para uma autoavaliação crítica, do tipo que ele não tinha tempo para fazer quando estava fazendo malabarismos com as responsabilidades de treinador principal. Entre as viagens para visitar sua família nos fins de semana, ele passava longas horas em seu novo escritório, vasculhando seu passado.

“Eu tenho que voltar a apenas olhar”, disse Smith. “Eu tenho que olhar para os últimos cinco anos… ter um novo olhar e mergulhar no que você fez, no que você gosta, no que se encaixa conosco. Essa parte tem sido muito divertida.”

Uma vez estabelecido em Pittsburgh, Smith sentiu um peso ser tirado, pois ele passou a ser uma engrenagem na roda em vez de um eixo. Ele pesou nas decisões de pessoal durante o recrutamento e agora frequentemente expressa suas opiniões em reuniões de equipe, mas ele tem uma nova apreciação por seu papel.

“É meio libertador”, disse Smith, sorrindo cautelosamente após um treino de campo de treinamento. “Você não precisa se preocupar com [the roster]. Especialmente se você estava envolvido em um elenco tanto quanto eu estava em Atlanta. É como, ‘Ei, isso não é decisão minha, e eu vou treinar caras que temos.’

“Eu sempre brinco que quando você é um treinador principal ou um preparador físico, ninguém nunca vem até você com um bom problema.”

Jogadores que estavam com ele em Atlanta e o seguiram para Pittsburgh também veem uma mudança positiva em Smith.

“Sinto que Arthur está um pouco mais relaxado”, disse o wide receiver Van Jefferson, uma adição da agência livre dos Steelers que foi adquirida pelos Falcons no meio da temporada de 2023. “Acho que ele está se divertindo fazendo o que está fazendo. Não estou dizendo que ele não se divertiu em Atlanta, mas acho que agora ele simplesmente não precisa se preocupar com tudo.”

Esta é a primeira temporada de Arthur Smith como coordenador ofensivo do Pittsburgh Steelers depois de passar três temporadas como técnico do Atlanta Falcons. Barry Reeger-USA TODAY Esportes

WILSON ESTAVA EM sua casa em San Diego após um segundo divórcio de futebol americano confuso quando recebeu um FaceTime de Tomlin. Logo depois, seu telefone se iluminou com ligações do defensive tackle Cameron Heyward, do linebacker TJ Watt e do safety Minkah Fitzpatrick, avaliando-o para um possível emprego em Pittsburgh.

E depois de um namoro relâmpago, Wilson anunciou sua intenção de se juntar aos Steelers com um vídeo promocional postado nas redes sociais enquanto participava da festa pós-Oscar da Vanity Fair em fevereiro.

Mas se Wilson sente ressentimento em relação aos Broncos, time que o contratou por cinco anos e US$ 245 milhões, e ao técnico Sean Payton, que pediu que ele aceitasse um corte salarial no meio de uma temporada de recuperação, ele não demonstra.

“Eu sinto a fonte da juventude”, disse Wilson alguns meses após chegar a Pittsburgh. “Eu me sinto revigorado em todos os sentidos, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. Eu me sinto confiante.”

Wilson ignora a maioria das perguntas sobre novos começos, mas seus treinadores acreditam que a motivação e a capacidade do quarterback de se recompor após as adversidades são o que o tornam excelente.

“Como [Wilson] estava se preparando para a NFL, alguém perguntou a ele: ‘Ei, o que vai te diferenciar?’ E ele disse: ‘O que eu tenho aqui e o que eu tenho aqui em cima'”, disse o treinador de quarterbacks do Steelers, Tom Arth, apontando para seu coração e sua cabeça enquanto contava a história.

“Para mim, é isso que ele é. E é o que mais respeito nele como pessoa e como líder. … É sobre como você continua voltando e como você responde diante da adversidade.”

COMO WILSON, CAMPOS é difícil de ler.

Apesar de uma longa saga de trocas, dois treinadores principais e três temporadas turbulentas em Chicago, o quarterback não demonstrou nenhum sinal de se sentir esgotado.

Houve, é claro, uma aguda sensação de alívio quando ele recebeu o telefonema de seu agente para encerrar aquele capítulo de sua carreira. Fields estava jantando por volta das 22h na Itália, em uma rápida pausa de uma turnê europeia para sediar acampamentos de futebol com o defensive tackle do Las Vegas Raiders, Christian Wilkins.

“Estávamos na mesma situação no ano passado com a escolha nº 1, e foi um pouco diferente este ano”, disse Fields em maio sobre sua reunião de saída em Chicago. “Não sou ingênuo quanto a esse fato. Posso ler a linguagem corporal e coisas assim. Não foi realmente um choque para onde é como, ‘Oh, fui negociado’. Eu sabia o que aconteceria de antemão. Então, estou feliz por ter sido negociado para o lugar que eu queria estar.

“Foi definitivamente um alívio estar em um time e saber onde estar.”

Fields prefere manter um perfil discreto. Para aqueles que o conhecem melhor, ele é equilibrado e introspectivo, pontos fortes durante uma gestão tumultuada com o time que o recrutou como número 11 no geral.

“Seu comportamento nunca muda”, disse o treinador particular de quarterback Oliver Bozeman, que trabalha com Fields desde 2023. “Ele vem treinar feliz, pronto para treinar, pronto para ir, não importa qual seja a situação. Isso é uma coisa que posso dizer sobre ele e que admiro nele. … Com caras mais jovens, eles tendem a usar suas emoções em seus ombros, e eu meio que consigo perceber isso, mas ele é muito maduro. Adoro a maneira como ele se comporta e lida com suas emoções.”

Fields tem uma leveza que parece advir de um recomeço em Pittsburgh, um time e um treinador para os quais ele quer jogar.

Cinco meses depois de receber o telefonema que pôs fim ao limbo de meses, Fields está se adaptando à sua nova cidade da mesma forma que conheceu a antiga: a pé.

O rapaz de 25 anos faz caminhadas frequentes pelo bairro de Mount Washington com seu cachorro, atravessando calçadas e estradas secundárias bem acima da cidade.

Às vezes ele é parado por fãs que o reconhecem, mas ele costuma ficar sozinho.

“Eu sinto que se eu fosse um pouco mais baixo, talvez eu pudesse [go unnoticed]e especialmente meu cabelo solto agora, isso causa muita atenção.” Fields disse à ESPN. “Eu acho que a diferença entre aqui e Chicago são apenas as pessoas, eu acho que elas apenas respeitam o espaço na sua área.

“Eles podem simplesmente dizer, ‘E aí, tudo bem?’ E continuar insistindo. ‘Boa sorte este ano’ e continuar sendo educado e respeitoso. Então é isso que eu aprecio nas pessoas.”

A base de fãs está inegavelmente animada com o potencial de Fields. Os pedidos de autógrafos dos fãs do Steelers aglomerados na cerca no training camp em Latrobe foram tão altos para Fields quanto para Wilson.

Mas com Wilson sendo oficialmente nomeado titular após a pré-temporada, Fields não poderá realmente testar a eficácia da redefinição na Semana 1. Há uma chance de que ela não aconteça nesta temporada. Ainda assim, Fields saboreia a oportunidade de recomeçar e crescer.

“Não sou o mesmo quarterback que era no ano passado, e não sou o mesmo quarterback que era ontem”, disse Fields em maio. “Então, vou continuar a melhorar a cada dia. … Não estou nem perto do meu teto, com certeza.”

Há, é claro, a realidade desconfortável de que todos os três podem não conseguir — e provavelmente não conseguirão — realizar a mesma redefinição. O sucesso de Smith está amplamente ligado aos seus quarterbacks, e os quarterbacks têm uma relação inversa com o sucesso individual uns dos outros.

Aos 35 anos, quatro anos afastados de uma vitória nos playoffs e três de uma temporada vencedora, Wilson pode estar sem tempo para um novo começo. E para Fields, uma mudança de cenário pode não ser suficiente para resolver os problemas — ou seja, sua tomada de decisão e os sacks e interceptações resultantes — que levaram à sua expulsão.

Mas em Pittsburgh, cada recém-chegado começa com uma caneta pairando sobre uma página em branco. O próximo capítulo começa no domingo.