Russell Wilson é nomeado um dos quatro capitães dos Steelers

PITTSBURGH — Sete meses depois de se tornar um Pittsburgh Steeler, o quarterback Russell Wilson foi escolhido para ser um dos quatro capitães por seus companheiros de equipe para a temporada de 2024.

“Ele é um líder forte e traz experiência veterana”, disse Miles Killebrew, que também foi eleito capitão da equipe junto com Cameron Heyward e TJ Watt. “Ele vem fazendo isso em alto nível há muito tempo e acho que com essa experiência [he] meio que acalma os nervos, e ele pode liderar os caras em várias situações porque ele já viu isso. Ele já viu muita coisa, então é apenas uma presença calmante, eu diria.”

Antes de ser nomeado capitão, Wilson, que assinou um contrato de um ano com os Steelers em março, foi nomeado quarterback titular do time em vez de Justin Fields dias após o último jogo da pré-temporada. Embora Wilson tenha ficado limitado durante todo o training camp e a pré-temporada com uma lesão na panturrilha, sua experiência na NFL e a vitória no Super Bowl foram fatores para ele assinar com os Steelers e conseguir o emprego titular.

“O currículo de Russ é único em termos de elevação e sucesso, e isso tende a desempenhar um fator na tomada de decisão, mas não da perspectiva de um tomador de decisão”, disse Tomlin na quarta-feira. “É apenas o fruto do seu trabalho. Ele viu muito e fez muito, e acho que isso se refletiu na maneira como ele jogou e se conduziu.”

Os Steelers tradicionalmente elegem seu quarterback titular para ser um capitão. O ex-escolha de primeira rodada Kenny Pickett foi capitão em 2023, enquanto Mitch Trubisky foi capitão em 2022, mantendo o título mesmo depois de ficar no banco na Semana 4. Ben Roethlisberger também foi capitão por 13 temporadas durante a gestão de Mike Tomlin.

Wilson também foi eleito capitão em cada um dos seus dois anos com o Denver Broncos, e foi eleito capitão em nove das 10 temporadas com o Seattle Seahawks. Wilson já foi capitão do time por 12 temporadas consecutivas, e a única vez em que não foi foi na sua campanha de novato em 2012.

“No lado ofensivo da bola, há muita liderança que era necessária”, disse Heyward. “E acho que ele está pronto para isso. Veremos como ele se sai, e se ele tiver perguntas, pergunte a mim, TJ, Miles.”

Enquanto Wilson é capitão dos Steelers pela primeira vez, Killebrew foi eleito pela terceira temporada consecutiva, enquanto a nomeação de Heyward é a décima consecutiva, e Watt conquistou a quarta.

“Só pela experiência, ele atingiu alturas que eu e TJ nem sequer alcançamos. [reached]então acho que desse ponto de vista, ele tem o que queremos”, disse Heyward sobre a liderança de Wilson. “E espero que ele contribua para o grupo e garanta que todos nós possamos chegar lá com isso.”