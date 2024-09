Ryan diz que membro da equipe de Mayer bateu nela com lata de tinta antes da luta

A boxeadora inglesa Sandy Ryan acusou Mikaela Mayer, sua oponente na disputa pelo título na noite de sexta-feira em Nova York, de orquestrar uma manobra pré-luta na qual Ryan foi atingido por uma lata de tinta ao sair do hotel no início da noite.

Ryan (7-2-1, 3 KOs) perdeu seu título meio-médio WBO para Mayer (20-2, 5 KOs) por decisão da maioria, com os juízes marcando a luta 95-95, 97-93 e 96-94.

A preparação para a luta no Madison Square Garden foi profundamente pessoal para ambos, já que Ryan estava trabalhando com o ex-técnico de Mayer, Kay Koroma. Mayer se separou de Koroma quando ele decidiu trabalhar com Ryan, um movimento que ela considerou uma traição.

Quando Ryan saiu do hotel para o local na sexta-feira, ela foi atingida por uma lata de tinta aberta de um homem não identificado. Ela disse que sentiu algo “esmagando” seu estômago e então viu um homem de moletom correr até um carro e ir embora. Ryan saiu ileso e seguiu para o local depois de trocar de roupa em seu quarto de hotel.

Ela e sua equipe disseram à ESPN que acreditavam que se tratava de um membro do grupo de Mayer, acusação que Mayer negou.

Ryan disse depois que o incidente com a lata de tinta afetou ela na luta.

“Isso me perturbou no início”, disse ela. “Caminhando para o local, fiquei abalado. E então isso me confundiu um pouco com o meu plano de jogo porque eu só queria lutar.

“Você viu no início da luta, eu estava lidando com ela muito bem no jab. Eu estava boxeando ela e então comecei a pegá-la. Mas então, obviamente, eu estava forçando demais.”