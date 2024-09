Ryan Gravenberch do Liverpool: Arne Slot me ajudou a encontrar a forma

Ryan Gravenberch disse que a clareza que Arne Slot dá ao seu papel no time do Liverpool e a confiança que ele recebe do técnico o ajudaram a ter um começo brilhante na nova temporada.

Gravenberch começou todas as três partidas do Liverpool na Premier League até agora. Eles estão em três de três, incluindo uma vitória confortável de 3 a 0 no Manchester United no domingo. Gravenberch tem começado na posição de número 6, encaixando-se com Alexis Mac Allister e Dominik Szoboszlai.

Seu desempenho foi elogiado por vários especialistas, e Gravenberch quer levar esse desempenho para a seleção da Holanda.

“Simplesmente me sinto bem comigo mesmo, para ser honesto”, disse Gravenberch à ESPN Holanda. “Mas isso tem um motivo? Sim, as coisas estão indo bem no clube. Estou apenas fazendo minhas coisas, e está dando certo agora.”

Quando perguntado se Slot teve um papel nisso, Gravenberch disse: “Ele me dá confiança agora. Ele apenas me deixa começar na escalação. Está indo muito bem.

“Como jogador, você obviamente quer ganhar minutos. Para mim, essa confiança faz parte. Com essa confiança, me sinto mais confortável, e com os minutos, continua melhorando.

Gravenberch acrescentou: “Ele é um bom treinador. Ele sabe o que quer. Ele tem um plano claro. Sim, até agora, estamos executando muito bem. Clareza desde o início é sempre bom para mim.”

Gravenberch disse que teve essa forma positiva no ano passado, mas não foi o suficiente para impressionar pela Holanda no Campeonato Europeu do verão passado. Gravenberch fazia parte do time, mas não teve nenhum minuto no torneio. Essa frustração ficou com ele na pré-temporada.

“Isso me incomodou um pouco”, ele disse. “Porque, quando você vai para a Euro, é claro, você quer jogar. Mas no final, temos que seguir em frente. A Euro ficou no passado. E agora estamos aqui.”

“A vida continua”, ele acrescentou. “A Euro acabou, e agora temos que focar na Liga das Nações. E em dois anos, tem a Copa do Mundo de novo.”

Ele disse que “limpou [his] head” de férias e espera mostrar do que é capaz pela Holanda nas próximas partidas contra a Bósnia e Herzegovina e a Alemanha na Liga das Nações. Ele diz que tentará fazer isso “mostrando-me nos treinos e, finalmente, quando o treinador me der minutos, também nas partidas”.