Ryan Seacrest se preparando para a estreia de ‘Wheel Of Fortune’ com Vanna White

Ryan Seacrest está vivendo sua melhor vida… absorvendo as boas vibrações com seu co-apresentador da “Roda da Fortuna” Vanna White enquanto eles se preparam para a nova temporada!

Pegamos a dupla entrando no ABC Studios em Nova York… onde Ryan declarou que não tem nenhum nervosismo e está animado para que todos possam desfrutar do clássico programa da CBS que conhecem e amam.

De sua parte, Vanna elogiou a química deles na tela… um grande alívio, considerando que ela já havia preocupado em clicar no palco com Seacrest depois de tantos anos com Pat Sajak.

Ryan explicou mais tarde ao TMZ fora dos estúdios iHeartRadio que o próprio Pat estava totalmente de acordo com Seacrest assumindo seu lugar no programa – desmascarando relatos de que ele não era a primeira escolha do ícone.



Ryan ignorou a especulação, dando um aceno de cabeça ao brilho incomparável da lenda no programa e deixando claro que eles estavam se dando muito bem, com Pat enviando-lhe uma mensagem de “boa sorte” no dia anterior.