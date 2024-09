Ryan Tannehill retornará aos Dolphins após a lesão de Tua? Aqui está o que o ex-QB de Miami está pedindo

A concussão recente de Tua Tagovailoa o deixará fora até pelo menos a Semana 8, já que o Miami Dolphins o colocou na reserva de lesionados. Ele perderá os próximos quatro jogos, retornando após a semana de folga de Miami. A decisão permite que Tagovailoa tenha tempo para se recuperar sob o protocolo de concussão da liga, após sua lesão na Semana 2. Então, os Dolphins estão desesperados por um quarterback reserva confiável. E um deles é o antigo QB, Ryan Tannehill. Mas, ele vai querer voltar para seu antigo time?

Parece o Ryan Tannehill não se reunirá com o Miami Dolphins tão cedo. O quarterback veterano está ansioso para voltar à NFL depois de não assinar com um time durante a offseason. No entanto, parece improvável que ele retorne aos Dolphins porque ele quer jogar o resto da temporadaem vez de ser apenas um substituto temporário. De acordo com Ian Rapoport no “Good Morning Football” da NFL Network, Tannehill está procurando uma oportunidade de longo prazo.

Também não há garantia de que Tannehill, que tem 36 anos, seria titular de Miami durante toda a temporada de 2024. Essa incerteza se deve a Tua Tagovailoa, que foi recentemente colocado na reserva de lesionados após sofrer uma concussão assustadoraTagovailoa espera retornar e jogar em breve.

Os Dolphins, com um recorde atual de 1-1, decidiram ir com Skylar Thompson como seu quarterback fou o próximo jogo contra o Os Seahawks. Eles também assinaram Tyler Huntley dos Ravens practice squad para ser seu reserva. Esta decisão indica que eles estão explorando opções alternativas enquanto lidam com sua situação de quarterback.

Tannehill tem uma história com os Dolphins, tendo sido selecionado por Miami na 8ª posição geral no Draft da NFL de 2012. Durante seu tempo com o time, ele começou 42-46 jogos e lançou para 20.434 jardas, 123 touchdowns e 75 interceptações ao longo de seis temporadas. Sua jornada com os Dolphins não foi sem desafios, pois ele perdeu toda a temporada de 2017 devido a um rompimento do ligamento cruzado anterior. Apesar de sua lesão inicial em 2016 e do tratamento subsequente, ele acabou lesionando novamente o ligamento durante o training camp em 2017 e teve que passar por uma cirurgia.

Reunião dos Dolphins é improvável

Depois de uma temporada difícil em 2018, Tannehill foi negociado com os Titans. Em 2019, ele fez um retorno impressionante e venceu o Prêmio de Jogador Revelação do Ano. Ele lançou para 2.742 jardas, 22 touchdowns e seis interceptações em 12 jogos (10 como titular) e ganhou sua primeira indicação ao Pro Bowl.

À luz da situação de Tannehill, está claro que ele está ansioso para encontrar uma nova oportunidade na NFL. À medida que ele navega neste próximo capítulo de sua carreira, será interessante ver onde ele pousa e que impacto ele pode causar em um novo time. Como Tannehill disse uma vez, “Estou animado com o que está por vir e ansioso para abraçar o desafio“Sua determinação e resiliência serão, sem dúvida, um trunfo onde quer que ele vá.