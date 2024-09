Sabah Homasi ainda espera o pagamento integral das contas médicas da luta do Bellator em setembro de 2023

Quase exatamente um ano após sua aparição mais recente no Bellator MMA, Sabah Homasi ainda está esperando a empresa pagar as contas médicas após as lesões sofridas em sua batalha contra Levan Chokheli.

Homasi falou publicamente sobre a situação pela primeira vez nas redes sociais em abril, escrevendo: “Algum lutador que foi pego na fusão PFL/Bellator não foi reembolsado por cirurgias e hospitalização de uma luta ou sou só eu?”

Várias fontes disseram ao MMA Fighting que Homasi ainda está aguardando o pagamento integral das contas médicas, com cerca de US$ 12.000 ainda devidos, além dos juros da conta de US$ 32.000 que ele absorveu em despesas.

A PFL não respondeu ao pedido de declaração do MMA Fighting sobre a situação atual de Homasi.

“Fraturei minha órbita. Fui do local para o hospital, então eles sabiam tudo o que estava errado”, Homasi contou ao MMA Mania em abril. “Eles me perguntaram se eu faria uma cirurgia na Irlanda e eu disse: ‘Não. Vou voar para casa e fazer uma cirurgia com meus médicos em casa.’

“Cheguei em casa, vimos meu médico. Tenho uma consulta marcada para cirurgia, certo? A próxima coisa que você sabe é que eles ligam para meu médico e perguntam se ele pode adiar a cirurgia por dois [to] três semanas. Eu disse, ‘Absolutamente não. Eu tenho que ir e operar.’”

Ao abordar a situação depois que Homasi tornou públicas as contas médicas que continuam não pagas, o coproprietário da PFL, Donn Davis, afirmou que a responsabilidade recaiu sobre a Paramount, que era dona do Bellator antes de vendê-lo para a PFL no final de 2023.

“Foi a Paramount que não pagou”, disse Davis ao Pesando podcast. “Trabalhamos para que ele fosse pago. Todos [that] aconteceu antes de comprarmos. Estamos tentando ficar discretos porque é isso que somos. A Paramount não pagou. Estamos trabalhando para fazer com que alguém que lhe deve o pague.

“Muitos desses lutadores e gerentes nem entendem o que não entendem. Essas não são nossas contas. Essas são as contas da velha empresa.”

As coisas podem ficar ainda mais complicadas em um futuro próximo, já que a Paramount está prestes a ser vendida para a Skydance Media em um grande acordo de US$ 8 bilhões para a empresa de entretenimento.

Nos últimos anos, a Paramount tem lutado para manter seu controle no mercado de entretenimento depois que a empresa foi duramente atingida na sequência de greves duplas de escritores e atores que paralisaram a produção por vários meses. O serviço de streaming da Paramount, Paramount+, também não conseguiu ganhar tanta força quanto os concorrentes, com 71,2 milhões de usuários em comparação com o Max da Warner Bros. Discovery com 99,6 milhões de assinantes em maio, com todos os streamers ainda tentando alcançar os mais de 277 milhões de assinantes da Netflix em todo o mundo.

Infelizmente, embora a Paramount tenha encontrado uma tábua de salvação com a venda esperada para a Skydance Global, Homasi ainda está preso esperando o pagamento de suas contas médicas, sem nenhuma indicação de quando será reembolsado.