Sabalenka x Pegula: Quem ganhará o título feminino do US Open de 2024?

No sábado, Jessica Pegula e Aryna Sabalenka jogarão pelo título do US Open (16h ET (ESPN; ESPN+). Pegula é a azarã, jogando sua primeira final de grande torneio, enquanto Sabalenka tem dois títulos do Australian Open e chegou à final do US Open nos últimos dois anos.

Quem prevalecerá? Nossos especialistas opinam.

O que Pegula pode fazer para derrotar Sabalenka?

Jason Goodall: Para que Pegula tenha alguma chance — exceto se Sabalenka tiver um colapso — ela precisa resolver o quebra-cabeça de como devolver o primeiro serviço de Sabalenka e ganhar pontos suficientes em seu segundo serviço.

Na final do Cincinnati Open — admitindo que as condições eram muito mais rápidas, o que jogou nas mãos de Sabalenka — Pegula realmente lutou para lidar com o saque slice aberto para seu forehand na quadra direita. Mesmo que ela o tenha recuperado, Sabalenka então fez muito bom uso de seu primeiro golpe para superar Pegula.

E quando ela deu uma olhada no segundo saque de Pegula — que é altamente previsível — ela pulou em cima dele. Pegula pode sacar bem o suficiente para criar pressão no placar — e ela pode devolver bem o suficiente para neutralizar o saque de Sabalenka?

D’Arcy Maine: Vai ser uma batalha difícil para a americana. Além da experiência de Sabalenka em grandes finais, ela também tem uma vantagem de 5-2 na série sobre Pegula.

Mas Pegula também não era exatamente favorita contra Iga Swiatek nas quartas. Nem parecia que ela tinha muita chance de chegar à final durante o primeiro set contra Karolina Muchova na quinta-feira à noite. E, no entanto, aqui está ela.

Se Pegula quiser derrotar Sabalenka no sábado, ela não pode se dar ao luxo de ter um começo lento e plano como teve na quinta-feira. Ela precisará estar pronta para ir desde o primeiro ponto. Mas ela sabe exatamente o que esperar depois que as duas se encontraram na final de Cincinnati há menos de três semanas. Pegula disse que sabia que teria que ser agressiva, “colocar um pouco de pressão em seu saque” e apenas jogar seu jogo. Ela tem sido amplamente imperturbável e calma durante a quinzena e deve permanecer igualmente composta no sábado, apesar de jogar a maior partida de sua vida.

Bill Connelly: O saque é quase tudo. Nas duas vitórias de Pegula sobre Sabalenka (Cincinnati 2020 e Cancún 2023), ela acertou pelo menos 61% de seus primeiros saques e ganhou pelo menos 63% de seus pontos de primeiro saque; em cinco derrotas, sua porcentagem de primeiro saque foi de 59% ou pior quatro vezes, e sua porcentagem de vitória no primeiro saque foi de 56% ou pior quatro vezes. Sabalenka é uma sacadora tão grande que você não terá tantas oportunidades de quebra, e você tem que criar o máximo de pegadas fáceis possível para si mesma. Pegula é capaz, e seu saque ficou cada vez melhor conforme sua vitória na semifinal sobre Muchova se desenrolava, mas a barra está muito alta aqui.

jogar 0:59 Jessica Pegula luta para avançar à final do US Open Depois de perder o primeiro set, a sexta cabeça de chave Jessica Pegula derrotou Karolina Muchova em três sets e avançou para a final feminina do US Open.

Tom Hamilton: Jogue o jogo da sua vida e canalize a multidão. Esta será uma ocasião incrível para Pegula, e ela deve usar o hype e a expectativa como combustível, em vez de algo para atiçar as borboletas em seu estômago. Ela não pode se dar ao luxo de deixar Sabalenka começar rápido e ter o mesmo começo lento na partida como ela teve contra Muchova.

“Eu estava prestes a cair no choro, porque era constrangedor. Ela estava me destruindo”, disse Pegula após sua eventual vitória na semifinal na quinta-feira. Pegula considera Sabalenka a “favorita para vencer este torneio”, mas Pegula tem que estacionar tudo isso e ignorar a história da fita, que mostra Sabalenka com uma vantagem de 5-2 no confronto direto. Pegula está acostumada a contrariar as probabilidades, como fez contra Swiatek, mas ela tem que jogar tudo em Sabalenka desde o início.

Ohm Youngmisuk: Pegula vai ter que impedir que Sabalenka fique confortável. Isso pode significar mudar o ritmo, misturar com topspin e slice, pegar a bola cedo e ocasionalmente entrar para dar a Sabalenka diferentes visuais.

Quanto mais longos os pontos, melhor pode ser para Pegula. Em um ponto de sua vitória na semifinal entre o segundo e o terceiro sets, Pegula venceu 10 de 17 pontos que tiveram nove ou mais bolas atingidas durante o ponto. Pegula terá que confiar em seu QI de tênis e vontade de vencer e esperar cansar Sabalenka com longos ralis. Mais do que tudo, ela tem que envolver a multidão. A maioria do Arthur Ashe Stadium estará atrás dela. Ela tem que ter a multidão atrás dela e deixá-la animada.

O que Sabalenka pode fazer para derrotar Pegula?

Bom: Sabalenka é a firme favorita, tirando tudo o que aprendeu da derrota de partir o coração para Coco Gauff na final do US Open do ano passado. Ela chegará a esta final prevenida e preparada.

Ela também saberá que o plano de jogo que executou na final de Cincinnati funciona perfeitamente, então o foco será apenas sobre execução sob pressão. Sabalenka pode lidar com o momento como favorita com a multidão contra ela, que é onde ela lutou na final do ano passado?

Maine: Continue a fazer exatamente o que ela fez durante sua tremenda corrida na quadra dura neste verão. Em suas últimas 11 partidas — durante as quais ela ganhou o título de Cincinnati e chegou à final aqui em Nova York — ela perdeu apenas um set.

Ela conhece todas as emoções que vêm ao jogar uma partida dessas e até mesmo como é enfrentar uma americana em Ashe com um título em jogo. Em 2023, depois de vencer o set de abertura na final contra Gauff, ela lutou com a multidão fortemente contra ela e deixou o nervosismo tomar conta. Na quinta-feira contra a americana Emma Navarro, Sabalenka lutou para fechar a partida no segundo set enquanto a multidão aplaudia ruidosamente sua oponente. Mas ela usou sua experiência passada para ajudá-la a se concentrar e superar. Ela chamou a derrota do ano passado de uma “lição muito difícil” – mas uma que ela não deixaria acontecer novamente. Essa mentalidade e aprender com seus erros anteriores podem ajudá-la a levar seu terceiro título de Grand Slam no sábado.

jogar 0:35 Sabalenka derrota Navarro e chega à final do US Open Aryna Sabalenka derrotou Emma Navarro em dois sets e avançou para sua quarta final consecutiva de um torneio importante em quadra dura.

Connelly: Nada. Nada novopelo menos. Sabalenka é simplesmente a melhor jogadora de quadra dura do mundo. Em seus últimos cinco Grand Slams de quadra dura, ela está atualmente com 31-2. Ela venceu 11 de 15 sets contra Pegula, venceu 22 de seus últimos 23 sets no geral e sacou Pegula fora da quadra na final de Cincinnati há apenas algumas semanas. Depois de uma sequência difícil em três sets — ela perdeu nove de 15 deles do verão de 2023 até a primavera de 2024 — ela venceu oito de seus últimos 11. Ela é o padrão ouro nesta quadra, e cabe a Pegula encontrar uma maneira de superá-la.

Hamilton: Como todo mundo diz, faça o que vem naturalmente nesta superfície. Seria o final perfeito para um ano que a viu vencer o Aberto da Austrália em janeiro, depois sofrer uma doença durante sua derrota nas quartas de final para Mirra Andreeva em Paris, sair de Wimbledon com uma lesão no ombro e então retornar em forma notável para esta tacada em Nova York. Sabalenka sabe o que é preciso para vencer finais de Grand Slam, e essa experiência será inestimável no sábado. Mas ela deve bloquear a multidão — ela terá bolsões de apoio, mas parecerá que o mundo está contra ela.

Youngmisuk: Sabalenka só precisa jogar seu jogo, manter o foco, permanecer confiante e manter suas emoções sob controle no que será uma multidão pró-Pegula. Os fãs do US Open vão querer ver uma americana no topo novamente. Sabalenka pode tirar a multidão da partida mais cedo, dominando Pegula e dominando como ela tem feito em grande parte deste torneio. Uma vez que ela começa a se destacar, é muito difícil pará-la. E quando Pegula faz uma corrida com o estádio cheio atrás dela, Sabalenka tem que resistir à tempestade.

Quem vencerá?

Maine: Sabalenka. Seria incrível ver uma mulher americana ganhar o título pelo segundo ano consecutivo — e a resiliência e persistência de Pegula criam uma ótima história — mas é difícil ver alguém derrotando Sabalenka nesta superfície agora. Sabalenka não vai deixar essa oportunidade escapar novamente e ela vence em sets diretos.

Connelly: Sim, Sabalenka. Pegula já a derrotou antes, e nada é impossível, mas as probabilidades estão pesadamente do lado de Sabalenka, e por um bom motivo. Pegula terá que sacar Gauff, entrar um pouco na cabeça dela. Mas eu vou dizer Sabalenka em sets diretos.

Com dois títulos do Aberto da Austrália e participações consecutivas nas duas últimas finais do Aberto dos EUA, Sabalenka é a favorita para vencer. Justin Lane/EPA

Hamilton: Se Pegula conseguir isso, então deve entrar para a história como um dos maiores feitos do tênis americano moderno. Mas Sabalenka está jogando muito bem e sabe o que é preciso para cruzar a linha, então ela tem a forma e a experiência para fazer isso.

Youngmisuk: Pegula teve uma corrida maravilhosa. Ela terá o que parecerá uma cidade inteira de Nova York torcendo por ela para ganhar o título. Mas Sabalenka está jogando em outro nível agora. Ela venceu 35 dos 38 sets que jogou em majors nesta temporada (92%). É difícil ver Sabalenka não terminar o trabalho e levar o título do US Open.

A perspectiva das apostas

Pamela Maldonado: Jessica Pegula +250 vs.

Em uma final de Grand Slam, o aspecto mental do jogo geralmente supera a habilidade pura. Jessica Pegula demonstrou notável fortaleza mental ao longo do US Open de 2024. Sua vitória nas quartas de final sobre a número 1 do mundo Iga Swiątek em sets diretos foi um avanço significativo, marcando sua primeira vitória contra Swiątek em um Grand Slam e sua primeira grande vitória nas quartas de final após seis tentativas anteriores. Essa conquista representa um grande marco mental, mostrando a capacidade de Pegula de superar decepções do passado e elevar seu desempenho.

A resiliência de Pegula ficou ainda mais evidente em sua volta na semifinal contra Muchova, onde ela se recuperou de um set e uma quebra. Essas performances me mostram que Pegula está mentalmente preparada para a final.

Em relação ao confronto com Sabalenka, o forte jogo de retorno de Pegula pode ser crucial, potencialmente explorando as inconsistências ocasionais de serviço de Sabalenka. O jogo de Pegula, construído na consistência e minimizando erros não forçados, contrasta com o estilo mais agressivo de Sabalenka. Sua excelente cobertura de quadra e capacidade de estender os ralis podem frustrar jogadoras poderosas como Sabalenka.

Pegula também demonstrou flexibilidade tática. Em sua semifinal contra Muchova, ela ajustou sua estratégia após perder o primeiro set, variando seus saques, mirando o backhand de Muchova e aumentando a agressividade nas devoluções no terceiro set. Essa adaptabilidade pode ser um fator-chave na final contra Sabalenka. Acertando forte para a vitória absoluta na primeira grande final de Pegula.