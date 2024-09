Sabrina Ionescu lidera Liberty após Dream, nas semifinais da WNBA

NOVA YORK — O Liberty está focado em vencer o primeiro campeonato depois de ter ficado aquém no ano passado.

Elas deram um passo à frente quando Sabrina Ionescu empatou um recorde da franquia nos playoffs com 36 pontos para ajudar o Liberty a vencer o Atlanta Dream por 91 a 82 na terça-feira à noite e avançar para as semifinais dos playoffs da WNBA.

“O objetivo final é o que é. Mas, você sabe, cada jogo é um jogo de campeonato para chegar a esse objetivo final”, disse Ionescu. “E, obviamente, nosso objetivo é não perder em casa. Então, foi muito importante para nós sair, pegar esses dois e ter alguns dias de folga e meio que descansar, recarregar e nos preparar para o que quer que seja que vamos jogar.”

Jonquel Jones acrescentou 20 pontos e 13 rebotes para a Liberty, a primeira colocada, que venceu a série melhor de três e enfrentará Las Vegas na próxima rodada que começa domingo em Nova York. As Aces venceram a Liberty nas finais da WNBA na temporada passada.

“Temos negócios inacabados”, disse Jones, que registrou seu 19º duplo-duplo de playoff na carreira, passando A’ja Wilson e Lisa Leslie das Aces para o quinto maior número na história da WNBA. Foi o 109º duplo-duplo da carreira de Jones, e seus times melhoraram para 85-24 (.780) quando ela conseguiu um duplo-duplo, a quinta melhor porcentagem de vitórias na história da WNBA (mínimo de 25 jogos disputados).

O Liberty assumiu a liderança por um ponto no quarto período, e os times foram e voltaram antes de uma bandeja de Courtney Vandersloot, de Nova York, que deixou o placar em 75-72 com 5:41 restantes e começou uma corrida de 12-2. Breanna Stewart, de Nova York, seguiu mais tarde na corrida, mergulhando para uma ponta. Foram seus primeiros pontos desde o segundo período.

Leonie Fiebich, que marcou 21 pontos no jogo de abertura, então teve uma jogada de três pontos para aumentar a vantagem para 82-74 com 4:11 restantes. Ela acertou uma cesta de três pontos na posse seguinte para dar a Nova York uma vantagem de dois dígitos pela primeira vez no jogo.

“Teve um pouco de tudo”, disse o treinador do Liberty, Sandy Brondello, sobre a corrida.

Atlanta não conseguiu chegar mais perto do que sete no resto do caminho.

“Não acho que eles tenham feito nada diferente”, disse Rhyne Howard sobre a reta final de Nova York. “Nós lutamos muito, colocamos tudo em prática. O técnico nos disse para não voltar para casa com arrependimentos e fizemos isso.”

Allisha Gray e Howard fizeram tudo o que podiam para tentar evitar a eliminação. Gray terminou com 26 pontos e Howard acrescentou 19. Ela também teve um bloqueio enorme em Stewart em um contra-ataque no terceiro quarto.

“Nós assistimos quatro ou cinco vezes antes de virmos aqui [to the postgame presser]”, disse Howard, sorrindo.

Stewart ficou impressionado com a peça.

“Ela cronometrou muito bem”, disse a estrela do Liberty. “Ela conseguiu o bloqueio. Eu consegui a vitória.”

Diferentemente do Jogo 1, quando Nova York pulou sobre Atlanta, o Dream começou rápido atrás de Gray. Elas lideraram por 28-19, com Gray tendo 14 pontos nos primeiros 10 minutos, acertando todos os cinco arremessos, incluindo quatro de 3 pontos.

Atlanta estava ganhando por 11 no segundo quarto antes de Ionescu começar a bater 3s profundos. Ela reuniu o Liberty para assumir uma breve liderança de 40-36 antes do Dream fechar o tempo em uma corrida de 12-3 para subir para 48-43 no intervalo.

Horário de encerramento Sabrina Ionescu marcou ou deu assistência para 55 pontos na terça-feira à noite contra Atlanta, o segundo maior número de pontos marcados ou assistidos em um jogo decisivo da série na história da liga. Jogador Data Pontos* Alyssa Thomas 20 de setembro de 2023 58 Sabrina Ionescu 24 de setembro de 2024 55 Chelsea Cinza 6 de setembro de 2022 54 Diana Taurasi 21 de agosto de 2018 54 *marcou ou deu assistência em jogo decisivo da série — Pesquisa ESPN

O Liberty quebrou uma sequência de 11 derrotas consecutivas nos playoffs em cenários em que perdia por cinco ou mais pontos no intervalo. É a primeira vitória desse tipo desde os playoffs de 2008.

Ionescu empatou com Cappie Pondexter em mais pontos por um jogador do Liberty na pós-temporada. Pondexter estabeleceu a marca em 2010 também contra o Dream.

“Acho que eu deveria ter tomado mais uma”, disse Ionescu, rindo.

Ionescu se tornou a terceira jogadora com 35 pontos e cinco assistências em um jogo de playoff na história da WNBA e a segunda a atingir essa estatística em uma vitória decisiva na série, juntando-se a Angel McCoughtry em 2016 contra o Storm.

“Achei incrível”, disse Stewart sobre sua companheira de equipe. “A forma como Sab foi agressiva do começo ao fim. Ela conseguiu ver alguns chutes entrando. Quando ela é agressiva assim, abre as coisas para todos os outros.”

O jogo atraiu outra multidão lotada que incluía a atleta olímpica Gabby Thomas, o cantor Pharrell, assim como Spike Lee e Whoopi Goldberg. O rapper Ja Rule se apresentou no intervalo.

Ionescu disse que recebeu um high five de Lee durante o terceiro quarto.

“Senti como se Nova York tivesse sido injetada em mim. Eu estava tipo, estamos vencendo isso”, disse Ionescu.

Katie Barnes, da ESPN, ESPN Research e The Associated Press contribuíram para esta reportagem.