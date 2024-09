Sacramento Kings revela visual Classic Edition para a temporada 2024-25

O Sacramento Kings revelou seus uniformes Classic Edition na segunda-feira em comemoração ao seu 40º ano na Califórnia.

O uniforme é um retorno à popular camisa roxa usada de 2002 a 2008, uma das eras de maior sucesso na história da franquia. Sacramento teve quatro aparições nos playoffs e três temporadas de 50 vitórias durante esse período.

O uniforme marcou a primeira vez que “Sacramento” cruzou o peito. Também incluiu o logotipo secundário “SK”, que foi introduzido em 1994, mas que não apareceu em um uniforme até aparecer no lado direito do shorts neste design em 2002.

Os Kings tiveram as ex-estrelas Doug Christie — que é assistente na equipe do técnico Mike Brown — e Mike Bibby ajudando na inauguração, que aconteceu no dia 916, uma referência ao código de área de Sacramento. Christie e Bibby apareceram no vídeo postado nas redes sociais fazendo uma sessão de fotos simulada e jogando basquete do lado de fora enquanto usavam o conjunto de uniforme.

"Esta Classic Edition 2024-25 é mais do que apenas uma camisa — é uma homenagem à nossa cidade e ao jogo que amamos", disseram os Kings em um comunicado à imprensa. "Ela representa nossa história orgulhosa e os momentos inesquecíveis compartilhados na quadra."

“Esta Classic Edition 2024-25 é mais do que apenas uma camisa — é uma homenagem à nossa cidade e ao jogo que amamos”, disseram os Kings em um comunicado à imprensa. “Ela representa nossa história orgulhosa e os momentos inesquecíveis compartilhados na quadra.”

Sacramento usará o uniforme oito vezes em casa na próxima temporada. Ele estreará contra o Brooklyn Nets em 24 de novembro.