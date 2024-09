Saints Derek Carr acerta Rashid Shaheed com TD de 70 jardas; lidera Cowboys

DALLAS — O wide receiver do New Orleans Saints, Rashid Shaheed, fez sua presença ser notada na semana passada depois que Derek Carr o acertou para um touchdown de 59 jardas. Ele fez um snap contra os Cowboys (1-0) no domingo para provar que será um dos caras favoritos dos Saints com um TD de 70 jardas.

Os Saints estavam liderando por 7-3 após um touchdown de Alvin Kamara no primeiro drive. Shaheed teve uma separação clara do início de sua rota na primeira jogada do segundo drive dos Saints. O passe de Carr foi 50 jardas no ar com Shaheed indo facilmente para a end zone para colocar New Orleans em 14-3.

A recepção para touchdown de Shaheed foi a mais longa que os Cowboys permitiram desde um passe de 73 jardas do wide receiver DK Metcalf do Seattle Seahawks na Semana 13 do ano passado. De acordo com o ESPN Stats & Info, foi o passe mais profundo para touchdown — 50 jardas aéreas — permitido pelos Cowboys desde um jogo de 2012 contra o Washington.

A jogada mais longa permitida pelos Cowboys na vitória da Semana 1 sobre o Cleveland Browns foi de 29 jardas.