Salah, De Bruyne, Son e Ronaldo entre os principais agentes livres em 2025

A lista de jogadores de alto nível cujos contratos expiram em 2025 é bastante impressionante e há alguns grandes nomes cujos futuros estão longe de ser resolvidos.

Incrivelmente, há algumas estrelas que são agentes livres agora, incluindo: Keylor Navas, Joel Matip, Adrien Rabiot, Anthony Martial e Memphis Depay.

Mas aqui está um resumo dos jogadores mais cobiçados que estarão disponíveis no ano que vem, sem incluir aqueles que têm opção do clube para estender o contrato.

Mohamed Salah, 32, atacante, Liverpool

Salah admitiu após a vitória sobre o Manchester United no último fim de semana que ele poderia estar jogando sua última temporada pelo Liverpool com seu contrato vencendo no final da temporada. Nenhuma conversa está em andamento, mas o Liverpool certamente quer manter o atacante, que tem incríveis 214 gols e 92 assistências em seus 352 jogos. O clube rejeitou uma oferta de £ 150 milhões para contratar o internacional egípcio em setembro de 2023, mas se outra grande oferta chegar em janeiro, eles podem aceitá-la.

Virgil van Dijk, 33, CB, Liverpool

Provavelmente ainda um dos melhores defensores do mundo, mesmo aos 33 anos, é difícil imaginar um time do Liverpool sem Van Dijk. O time da Arábia Saudita Al Nassr está supostamente pronto para torná-lo o defensor mais bem pago de todos os tempos, enquanto o Bayern de Munique também foi ligado a ele. Quão engraçado seria ver o ex-zagueiro do Man City Vincent Kompany como seu técnico?

Trent Alexander-Arnold, 25, RB/CM, Liverpool

Escolhas do editor 2 Relacionados

Enquanto as outras duas estrelas do Liverpool estão chegando ao fim de suas carreiras, Alexander-Arnold ainda está no auge da sua. O Real Madrid é o time que mais tem sido associado ao versátil lateral-direito, que encontrou sucesso indo para o meio-campo central do clube e da seleção. O internacional inglês é um homem de um clube só, tendo assinado termos de juventude em Anfield em 2004, então ele certamente ficará. Embora sua reação ao ser substituído pelo novo técnico Arne Slot durante a vitória por 2 a 0 contra o Brentford em 25 de agosto possa ser reveladora.

Alphonso Davies, 23, lb, Bayern de Munique

Indiscutivelmente o melhor lateral-esquerdo do mundo, o relacionamento de Davies com o Bayern parece ter se deteriorado conforme seu contrato vai passando. Em março, seu agente Nick Huoseh disse que o “ultimato” do Bayern sobre novos termos não era justo com o jogador, e parece provável que ele deixe a Alemanha. Fontes disseram à ESPN que o Real Madrid está interessado em contratar Davies e está preparado para esperar para adquirir seus serviços em uma transferência gratuita, o que seria um golpe e tanto para um jogador em seu auge.

Joshua Kimmich, 29, RB/CM, Bayern de Munique

Incrivelmente, para um jogador de sua classe, Kimmich se viu em desuso no Bayern nos últimos anos. Ele entrou em choque com o ex-chefe Thomas Tuchel e pode acabar sendo eliminado como parte da reformulação do elenco de Kompany. Arsenal, Liverpool e Manchester City demonstraram interesse da Premier League, enquanto PSG e Barcelona também estão monitorando a situação. Enquanto o internacional alemão parece estar se acomodando novamente em uma função de lateral-direito, ele supostamente quer encontrar um clube disposto a colocá-lo no meio-campo central.

Filho Heung-Min, 32, Atacante, Tottenham Hotspur

O Tottenham passou anos tentando encontrar um reserva para Harry Kane, então quando ele saiu para se juntar ao Bayern em 2023, eles precisaram de um substituto. Son preencheu admiravelmente o vazio e é sem dúvida o jogador mais importante do clube. Mas, aos 32 anos, o tempo não está do seu lado e ele perdeu um pouco do brilho dos anos anteriores. O Fenerbahçe teria demonstrado interesse e no verão passado ele foi relacionado a uma mudança para a Arábia Saudita, mas disse aos repórteres: “Dinheiro não é importante para mim. O mais importante é jogar em uma liga que eu gosto de jogar. Tenho muito mais que quero realizar na Premier League.”

jogar 1:50 Chegou a hora de Kevin De Bruyne deixar o Manchester City? Mark Ogden acredita que se uma oferta grande o suficiente vier da Arábia Saudita por Kevin De Bruyne, o Manchester City deve aceitá-la.

Kevin De Bruyne, 33, AM, Manchester City

De Bruyne ainda é capaz de mudar um jogo do meio-campo e tem 103 gols e 167 assistências para o clube, enquanto ganhou 16 troféus até agora. Mas o City está evoluindo e seu tempo pode ter acabado — com uma mudança potencialmente lucrativa para a Arábia Saudita nas cartas. No entanto, o próprio jogador não está dando nada de graça e disse após a vitória de sábado no West Ham United: “Eu não falei com ninguém [about a new contract]. Houve muitos ruídos e notícias. Eu disse no verão que espero um verão tranquilo e foi isso que aconteceu. Eu estava de férias, voltei, comecei a treinar. É isso. Nada a dizer.

Leroy Sané, 28, atacante, Bayern de Munique

Aos 28 anos, Sané é um dos principais pontas da Europa e seu recorde de 48 gols e 50 assistências em 175 jogos é impressionante. No entanto, ele lutou por forma e preparo físico na segunda metade da temporada passada e ainda não jogou esta temporada devido a uma lesão na virilha. Enquanto o Bayern está supostamente procurando estender seu acordo — dado que Kompany foi um antigo companheiro de equipe dele no Man City — eles gastaram € 60 milhões para contratar Michael Olise do Crystal Palace e isso pode ter um impacto no tempo de jogo de Sané.

Jonathan David, 24, ST, Lille

Qualquer clube que esteja procurando um jovem artilheiro não precisa procurar mais do que David. Aos 24 anos, ele já é o terceiro na lista de artilheiros de todos os tempos do Lille, com 87 em 190 jogos, e o internacional canadense conquistou uma boa reputação na Ligue 1. O Chelsea estava em negociações com ele no início deste ano, enquanto Juventus, Milan, Barcelona e Real Madrid também foram vinculados. O presidente do Lille, Oliver Letang, declarou anteriormente que David teria permissão para sair no verão — com uma cláusula de rescisão de € 58 milhões em seu contrato — mas nada se materializou, pois uma mudança para o Napoli fracassou.

Denzel Dumfries, 28, RB, Inter de Milão

A Inter quer que Dumfries assine um novo contrato, já que ele impressionou em ambas as pontas do campo – ele marcou quatro gols e deu cinco assistências em 31 jogos – enquanto a Inter venceu o Escudete última temporada. Mas as conversas ainda não saíram do papel e há muitas partes interessadas. O Man United contratou Noussair Mazraoui neste verão e tem Diogo Dalot nos livros, mas pode muito bem fazer uma jogada, já que Erik ten Hag continua a contratar internacionais holandeses.

jogar 0:48 Por que Messi é uma pressão adicional para o Inter Miami Ale Moreno fala sobre por que ter Lionel Messi no Inter Miami dá pressão ao time para ganhar títulos.

Vencimento em dezembro

Há também alguns jogadores que jogarão durante o verão, mas têm contratos que expiram no final do ano. E você pode conhecê-los bem.

Lionel Messi, 37, Atacante, Inter Miami

A lenda argentina não é mais o jogador que já foi, mas ainda é capaz de mudar um jogo e liderou o Inter Miami com 25 gols e 16 assistências em 29 partidas. A MLS sentiria falta dele se ele fosse embora, com seu clube de infância, o Newell’s Old Boys, na Argentina, um possível destino para sua aposentadoria.

Cristiano Ronaldo, 39, atacante, Al Nassr

Por quanto tempo ele pode continuar? Quando o contrato de Ronaldo expirar em 2025, ele terá 41 anos, mas há todas as chances de que ele assine por mais um ano, dada sua dedicação à forma física. Um retorno ao Sporting CP seria um final romântico para uma carreira estelar antes de sua aposentadoria, mas é improvável e o próprio jogador diz que é provável que ele pendure as chuteiras na Arábia Saudita.

Roony Bardghji, 18, AW, FC Copenhague

Enquanto os dois maiores de todos os tempos acima estão chegando ao fim de suas carreiras, Bardghji está apenas começando a dele. Um ponta habilidoso com ritmo para queimar, o internacional sueco sub-21 tem 15 gols em 78 jogos e está no radar de vários clubes importantes — incluindo Man United, Tottenham, PSG e Real Madrid — depois de impressionar na Liga dos Campeões da temporada passada. Ele está atualmente fora com uma lesão séria no joelho, mas pode ser uma aposta que vale a pena correr quando se recuperar.