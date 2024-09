Salários do Bellator San Diego: Usman Nurmagomedov e Lorenz Larkin lideram todos os lutadores

Usman Nurmagomedov e Lorenz Larkin fecharam o card do Bellator San Diego na noite de sábado com duas vitórias impressionantes, então é lógico que eles também são os lutadores mais bem pagos do evento.

No domingo, a Comissão Atlética do Estado da Califórnia revelou os salários do card do Bellator San Diego, com Nurmagomedov e Larkin liderando como os únicos lutadores que ganharam seis dígitos.

No evento principal, Nurmagomedov defendeu seu título de peso leve com uma vitória unilateral sobre Alexander Shabliy, mas seu pagamento já estava garantido, não importa o que acontecesse. Nurmagomedov levou para casa $ 100.000 sem bônus de vitória adicional após sua última defesa de título.

De sua parte, Shabliy recebeu US$ 50.000 em derrota, pois não conseguiu dar a Nurmagomedov a primeira derrota de sua carreira.

Enquanto isso, Larkin deu um nocaute de destaque sobre Levan Chokheli para se consolidar como o desafiante nº 1 na divisão dos meio-médios do Bellator. Ele também ganhou US$ 100.000 em seu salário, com Larkin revelando antes do evento que sábado serviu como a luta final em seu contrato atual do Bellator.

Considerando a forma como ele venceu e a promoção que o anuncia como o próximo candidato ao título, é difícil imaginar que o Bellator não se esforce para renovar o contrato de Larkin.

Aqui estão os salários completos do Bellator San Diego:

Usman Nurmagomedov: $ 100.000, bônus sem vitória

Alexander Shabliy: $ 50.000

Lorenz Larkin: $ 100.000, bônus sem vitória

Levan Chokheli: US$ 41.000

Aaron Jeffrey: $ 60.000 — $ 30.000 para mostrar, $ 30.000 para ganhar

Douglas Lima: $ 50.000

Sumiko Inaba: $ 82.000 — $ 41.000 para mostrar, $ 41.000 para ganhar

Mackzenzie Stiller: US$ 13.000

Jora Ayvazyan: $ 40.000 — $ 20.000 para mostrar, $ 20.000 para ganhar

Yancy Medeiros: $ 25.000

Jordan Newman: $ 36.000 — $ 18.000 para mostrar, $ 18.000 para ganhar

Imamshafi Aliev: US$ 30.000

Masayuki Kikuiri: US$ 26.000 – US$ 13.000 para mostrar, US$ 13.000 para ganhar

Herman Terrado: US$ 7.500

Bryce Meredith: $ 30.000, bônus sem vitória

John McCallum: US$ 5.000

Josh Hokit: $ 26.000 — $ 13.000 para mostrar, $ 13.000 para ganhar

Sean Rose: US$ 2.000

Ashley Thiner: $ 4.000 — $ 2.000 para mostrar, $ 2.000 para ganhar

Aysia Cortez: US$ 10.000