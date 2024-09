Saleh dos Jets – 0-1 com Aaron Rodgers parece melhor do que 1-0 em 23

Um ano atrás, o New York Jets estava 1-0, mas se recuperando das consequências da lesão no tendão de Aquiles do quarterback Aaron Rodgers, que encerrou a temporada. Considerando tudo, seu início atual de 0-1 na verdade parece melhor do que na temporada passada, de acordo com o técnico Robert Saleh.

“Quer saber? Infelizmente, sim”, disse Saleh na terça-feira, várias horas depois de ser dominado pelo San Francisco 49ers na derrota por 32 a 19 no Levi’s Stadium.

Rodgers, de 40 anos, saiu ileso de sua primeira grande ação em 20 meses, talvez o único lado positivo de uma derrota melhor descrita pelo wide receiver Garrett Wilson: “Eles nos deram uma surra, e essa é a realidade.”

Depois de ser superado pelos 49ers, seu time anterior, Saleh tentou dar uma interpretação positiva à situação dos Jets. Ele insistiu que o ataque era melhor do que parecia e prometeu fazer a defesa — a marca registrada do time — virar o jogo.

“Definitivamente vai ser consertado”, disse Saleh. “Não estou desanimado de forma alguma. Obviamente, eles executaram muito melhor do que nós, e seremos melhores por isso.”

Os Jets, que agora enfrentam o Tennessee Titans (0-1) fora de casa, permitiram oito drives de pontuação consecutivos — um colapso impressionante para uma unidade defensiva orgulhosa que terminou em terceiro lugar em jardas permitidas em 2023. Fazia pelo menos 45 anos que eles não permitiam tantos drives de pontuação consecutivos, de acordo com o Elias Sports Bureau.

Mantidos desequilibrados pelo movimento pré-snap e pela má orientação dos 49ers, os Jets foram destruídos por 147 jardas de corrida pelo substituto de Christian McCaffrey, Jordan Mason. Depois, Saleh e os jogadores foram rápidos em dar crédito aos 49ers e seu esquema.

“Eles são um bom time de futebol”, disse o cornerback Sauce Gardner, que perdeu nove snaps porque ficou sem fôlego. “Sabe, eles acabaram de jogar no Super Bowl.”

Os Jets, com oito titulares retornando na defesa, trouxeram aspirações ao Super Bowl para a temporada. Exceto por um drive de touchdown de sete minutos no primeiro quarto, eles foram completamente superados — um chamado para despertar, disseram alguns jogadores. Eles perderam 18 tackles, de acordo com o Pro Football Focus, e geraram pouca pressão de passe sem o edge rusher Haason Reddick.

O ataque também foi responsável, pois não conseguiu sustentar os drives. Eles mantiveram a bola por apenas 21 minutos e 20 segundos, o menor tempo de posse de bola nas 225 partidas de Rodgers na carreira. Rodgers lançou uma interceptação, Breece Hall perdeu um fumble e Allen Lazard deixou cair um passe de terceira descida — entre os maiores erros.

Os Jets pareciam fora de sincronia, talvez porque nenhum dos titulares jogou na pré-temporada. Saleh insistiu que “há muita confiança desse lado” da bola, acrescentando: “Nosso ataque pode ser muito bom este ano.”

Só pode subir depois da temporada passada, quando eles produziram 18 touchdowns, o menor número da liga. Na segunda-feira à noite, a unidade titular gerou apenas dois touchdowns, incluindo um drive de 12 jogadas e 70 jardas que durou mais (7:07) do que qualquer drive da temporada passada.

“Acho que nosso ataque está em um lugar muito bom”, disse Saleh. “Achei que foi uma boa primeira saída em termos de que o quarterback não jogava há tanto tempo. Mas houve muitas coisas encorajadoras, e sei que vai ser muito melhor quando equilibrarmos esse time.”

Rodgers (13 de 21, 167 jardas, um touchdown) não estava feliz com seu desempenho, mas estava grato por estar de volta ao campo. O time ecoou esse sentimento, especialmente após a lesão devastadora da temporada passada.

“Não há pânico nele, com certeza”, disse Saleh sobre o futuro Hall of Famer. “Ele era uma força calma na lateral do campo, e eu acho [Monday] a noite lhe deu muita segurança para terminar o jogo e eliminá-lo.”

Na verdade, Rodgers foi retirado no final do quarto período com o jogo fora de alcance. Mas pelo menos ele conseguiu sair do campo.