Saleh – Jets, Aaron Rodgers ‘para ir além com cadência’

O técnico do New York Jets, Robert Saleh, está com Aaron Rodgers há apenas alguns jogos, mas ele já aprendeu uma lição importante sobre seu quarterback: você não mexe com sua cadência.

Saleh, sob ataque depois de uma derrota desleixada e cheia de pênaltis no domingo, disse que sua comissão técnica falou “extensivamente” na manhã de segunda-feira sobre maneiras pelas quais eles podem eliminar o número alarmante de bandeiras pré-snap – cinco falsas partidas em seu 10-9 derrota para o Denver Broncos.

Alterar a cadência sofisticada de Rodgers – uma das marcas de seu jogo – não está entre as soluções potenciais, de acordo com Saleh, que sugeriu o contrário após o jogo.

“Temos que descobrir se somos bons o suficiente ou não ou se estamos prontos para lidar com toda a cadência”, disse Saleh no domingo, depois de ver seu ataque ficar sem touchdown em 13 posses. “A cadência não foi um problema em todo o acampamento. Parecia que nossa operação estava funcionando muito bem. Obviamente, hoje deu um grande passo para trás.”

Na segunda-feira, Saleh voltou atrás quando a questão foi novamente levantada numa videoconferência com repórteres, dizendo que há uma distinção entre “cadência” e “operação”.

“Sempre vamos forçar os limites com cadência. Sempre”, disse ele. “Mas no que diz respeito à operação, entrar e sair do amontoado, chegar à linha de scrimmage, a comunicação que está sendo feita, essas são coisas que podemos continuar a observar e limpar.

“Mas do ponto de vista da cadência, isso é parte do que nos torna quem somos, e vamos continuar a sempre forçar os limites nisso.”

Ao longo de sua carreira, Rodgers demonstrou a incrível habilidade de criar “jogadas livres” ao colocar as defesas em impedimento. Na verdade, ele tem 18 passes para touchdown em tais jogadas, incluindo um na abertura da temporada.

Os Jets cometeram apenas uma falsa largada nos três primeiros jogos, mas ficaram nervosos contra o Broncos – três falsas largadas da linha ofensiva e duas do running back Breece Hall. Ao todo, os Jets foram convocados para 15 penalidades – 13 aceitas para 90 jardas. Isso incluiu sete penalidades pré-snap – cinco no ataque e duas na defesa.

Claramente, Rodgers não acredita que sua cadência seja um problema, dizendo no pós-jogo que cinco partidas falsas eram uma “distância atípica. Não sei se precisamos fazer mudanças em massa com base em jogos atípicos”. Ajustar sua cadência é “uma maneira de fazer isso”, disse ele. “A outra maneira é responsabilizá-los.”

As penalidades foram um problema durante todo o mandato de Saleh. Desde 2021, os Jets cometeram o quarto maior número de penalidades. Saleh, cujo recorde é de 20-35, disse que cabe à comissão técnica “limpar [the players’] mentes” em um esforço para eliminar as penalidades pré-snap, sugerindo que eles podem ter que simplificar do ponto de vista da atribuição.

Outro problema foi a proteção do passe, já que o Broncos registrou 14 rebatidas de quarterback e cinco sacks. Rodgers, que voltou de uma cirurgia no tendão de Aquiles, estava mancando depois de uma demissão no quarto período – os treinadores examinaram sua perna esquerda – mas ele não deve aparecer no relatório de lesões desta semana, disse Saleh. O treinador chamou isso de “apenas desgaste normal por levar uma pequena surra”.

Questionado se era perturbador ver seu quarterback de 40 anos sofrer tantos golpes, Saleh disse: “Para ser honesto, você ficaria doente se ele fosse um quarterback de 20 anos”.

No domingo, os Jets (2-2) enfrentam o Minnesota Vikings (4-0), em Londres. Antes da noite de segunda-feira, os Vikings lideravam a liga com 17 sacks.