Sam Kerr, do Chelsea, não vai apressar a recuperação do ligamento cruzado anterior, mas visa a longevidade

A atacante do Chelsea, Sam Kerr, disse que não colocará seu futuro no jogo em risco ao apressar sua recuperação de uma segunda lesão no ligamento cruzado anterior (LCA).

Maior artilheiro de todos os tempos da Austrália, com 69 gols em 128 jogos, Kerr sofreu a lesão do ligamento cruzado anterior durante um treino com o Chelsea em janeiro e perdeu as Olimpíadas de Paris.

Ela também perdeu os Jogos de Londres 2012 devido a uma lesão semelhante.

“Não vou definir uma data para meu retorno, apenas garantir que farei tudo certo e que me sentirei bem antes de voltar ao campo”, disse Kerr à Optus Sport em uma entrevista publicada na segunda-feira.

“Quer dizer, é meu segundo LCA, então sei que você precisa de tempo, precisa ter certeza de que está certo e estou fazendo tudo o que posso. Mas definitivamente não tenho pressa, quero ter certeza de que posso jogar por muitos anos mais.”

Kerr, que completa 31 anos na terça-feira, assinou uma extensão de contrato até 2026 com as campeãs da Super Liga Feminina (WSL).

Desde que se juntou ao Chelsea na temporada 2019-20, Kerr ganhou cinco títulos da WSL, três FA Cups e duas League Cups. Ela também as ajudou a chegar às finais da Women’s Champions League na temporada 2020-21.

O Chelsea embarca em um novo começo nesta temporada sob o comando da técnica francesa Sonia Bompastor, após 12 anos sob o comando da ex-técnica Emma Hayes.

Kerr disse que seu foco principal será vencer a Liga dos Campeões Feminina após perder nas semifinais da temporada passada.

“Ficamos aquém por alguns anos seguidos, e espero que Sonia traga isso para este clube”, acrescentou.