San Diego finaliza acordo para o ex-assistente da seleção dos EUA Mikey Varas – fontes

O San Diego FC, time de expansão da MLS, finalizou seu acordo para contratar o ex-técnico assistente da seleção masculina dos EUA, Mikey Varas, como seu primeiro técnico, disseram fontes à ESPN.

Um anúncio pode ser feito já na segunda-feira.

Varas, 41, concluiu recentemente uma temporada como técnico interino da seleção masculina dos EUA, com 0-1-1 durante a janela internacional mais recente, que incluiu uma derrota por 2 a 1 para o Canadá — a primeira derrota para seus vizinhos do norte em 67 anos — e um empate por 1 a 1 com a Nova Zelândia. Antes disso, ele serviu na equipe do ex-técnico da seleção masculina dos EUA, Gregg Berhalter.

Varas chamou a atenção após a partida contra o Canadá quando fez alguns comentários incisivos sobre o desempenho dos jogadores dos EUA naquela partida.

“A mentalidade está nos jogadores”, disse Varas. “Desculpe, eles sabem disso. Nós falamos a verdade um para o outro. Eu amo esses caras. Mas eles sabem que a mentalidade de lutar, correr e se sacrificar, eu não posso fazer isso por eles. Isso é problema deles.

“Os treinos eram intensos. Eles eram agressivos. Mas quando o jogo chega, você tem que ir. E os jogadores são os que trazem isso. Os treinadores só podem te levar até certo ponto de uma perspectiva de mentalidade.”

Mauricio Pochettino foi confirmado como o novo treinador permanente da seleção masculina dos EUA na terça-feira.

A mais recente passagem de Varas como técnico em tempo integral foi quando ele liderou a seleção masculina sub-20 dos EUA de 2021 a 2023, com seu time conquistando o Campeonato da Concacaf de 2022, um título que classificou oficialmente os EUA para os Jogos Olímpicos de 2024.

Na subsequente Copa do Mundo FIFA Sub-20 de 2023, Varas liderou os Sub-20 até as quartas de final, onde o time foi derrotado por 2 a 0 pelo Uruguai. Varas foi assistente na equipe do FC Dallas de 2016 a 2019 sob o comando de Luchi Gonzalez. Antes dessa designação, ele trabalhou nas academias do Dallas e do Sacramento Republic.

A contratação significa que o San Diego FC preencheu as posições de liderança no lado técnico, com Tyler Heaps tendo sido nomeado diretor esportivo e GM no mês passado. O time começará a jogar em fevereiro de 2025.