San Diego Wave se despede de Alex Morgan no último jogo

SAN DIEGO — Alex Morgan está se despedindo.

Quase duas décadas depois de brilhar pela primeira vez nos campos de futebol da Diamond Bar High School, a apenas algumas horas ao norte de San Diego, e mais tarde para o mundo inteiro, a atacante do San Diego Wave encerrou sua carreira histórica e notável no domingo. Depois de anunciar sua aposentadoria pretendida na quinta-feira, Morgan entrou em campo uma última vez.

“Estou me aposentando”, disse o ícone da seleção feminina dos EUA nas redes sociais, dias antes de sua partida final no Snapdragon Stadium. “Tenho tanta clareza sobre essa decisão e estou muito feliz por finalmente poder contar a vocês.”

Um produto do ambiente ensolarado do sul da Califórnia, as condições sufocantes de 101 graus antes de seu jogo de aposentadoria quase rivalizaram com o próprio caminho escaldante de Morgan, no qual ela acumulou títulos da Copa do Mundo, uma medalha de ouro olímpica, 123 gols da USWNT, um NWSL Shield e campeonato, e uma série de outros elogios. Também explicou como o calor sufocante em San Diego fez pouco para parar as dezenas de milhares que estavam ansiosas para assistir sua aparição final contra o North Carolina Courage.

Ao entrar no estádio, uma grande quantidade de fãs entusiasmados se aglomerava para fazer parte da multidão de 26.516 pessoas.

“Ela é uma inspiração tão grande, dentro e fora do campo”, disse Nina Asnani, uma aluna local do nono ano, antes do jogo. “Ela está preparando um futuro melhor para a próxima geração de meninas e vai facilitar para as meninas quererem jogar futebol.”

A história de Morgan não envolve apenas o que acontece em campo.

Desde o anúncio de sua aposentadoria, tem havido uma apreciação generalizada por seus esforços que envolveram lutar por salários iguais, melhores condições para atletas de futebol feminino e também criar um caminho mais viável para uma carreira profissional para a próxima geração. E isso não passou despercebido para as meninas que admiram Morgan.

“A desigualdade no esporte sempre foi uma grande coisa para mim, mesmo no ensino fundamental. [school]quando eu era a única menina no campo”, disse Nina que, inspirada por Morgan, trabalhou em um projeto “Desigualdade nos Esportes” com as Escoteiras.

jogar 1:53 Kassouf: O impacto de Alex Morgan transcendeu o esporte Jeff Kassouf se junta ao Futbol Americas para refletir sobre o legado de Alex Morgan depois que a atacante da seleção feminina dos EUA anunciou sua aposentadoria do esporte.

Como inúmeras outras meninas na área de San Diego, Nina participou de eventos com a Alex Morgan Foundation, que teve uma forte presença em toda a comunidade e nos jogos. No domingo e em partidas anteriores no Snapdragon, a fundação regularmente doou 15 ingressos (mais dois para acompanhantes) para times de meninas jovens em San Diego em uma área do estádio chamada Alex’s Homebreak.

Pouco antes do início do jogo, como em muitos outros espaços movimentados no Snapdragon, a atmosfera estava eletrizante e cheia de energia antecipatória.

“Cada time do Homebreak — no Ano 1 eram apenas times de futebol, no Ano 2 abrimos para alguns grupos comunitários, mas no Ano 3 era essa linda mistura de times de futebol feminino, times de softball feminino, times de basquete feminino, times de vôlei feminino, times multiesportivos — ela quer saber cada grupo que está chegando”, disse Laura Wolf Stein, diretora executiva da Alex Morgan Foundation, à ESPN.

De acordo com Stein, mais de 900 meninas e treinadores participaram do Alex’s Homebreak nas últimas três temporadas.

“Ela sabe que é realmente um grande negócio para algumas dessas famílias levar essas meninas a esses jogos, mas ela acredita em seu âmago, em seu coração, que se você pode ver, você pode ser isso”, Stein acrescentou. “Não se trata apenas de ser um jogador de futebol profissional, é saber o impacto que os esportes podem ter em todas as áreas da sua vida.”

Com a ajuda da fundação de Morgan, 115 meninas participaram de um acampamento de capacitação sem nenhum custo desde o ano passado, com US$ 200.000 em doações em dinheiro também doados aos parceiros da fundação.

E no domingo, muitos desses jovens jogadores que podem se tornar a próxima grande estrela americana acenaram para uma Morgan chorosa que entrou em campo, pronta para jogar. Após o vídeo de sua postagem de “adeus” nas redes sociais ser exibido na tela grande e alguns fogos de artifício para definir a cena, Morgan foi a primeira a tocar na bola do pontapé inicial. O rugido da multidão, intercalado com gritos penetrantes das crianças presentes, fez a atmosfera parecer mais um show do que uma partida de futebol.

Flores para a mamãe 🥹 foto.twitter.com/A4GMZ2u2FW — Liga Nacional de Futebol Feminino (@NWSL) 9 de setembro de 2024

“Ela é uma Beatle americana, as meninas ficam loucas por ela do mesmo jeito que as crianças ficavam com os Beatles”, disse James Frey, um autor que colaborou em livros com Morgan, à ESPN. “Ela é uma super-heroína para as jovens jogadoras de futebol, porque ela é uma super-heroína em campo.

“Ela é carismática e muito fácil de torcer.”

No início do jogo, era fácil ver a fome de uma jogadora talentosa que queria deixar sua marca. Morgan pressionou alto, recuou para defender e conectou bem com sua linha de frente.

“O que eu vi em três semanas nos bastidores é que ela está constantemente se esforçando”, disse o técnico interino do Wave, Landon Donovan, à ESPN antes da partida. “O quanto ela se importa em fazer as coisas no mais alto nível tem sido muito divertido para mim assistir, e é muito bom para as companheiras de equipe dela porque elas a admiram muito.”

Quando Wave permitiu um gol no quarto minuto, Morgan aplaudiu o resto de seu XI e, no quinto, ela roubou uma bola e forçou um escanteio após dar um chute forte no alvo. Houve muitos lampejos de brilhantismo de uma jogadora que conquistou oponentes desde a adolescência.

“Ela era uma jogadora memorável”, disse Kemp Wells, treinador de Morgan no ensino médio durante seu primeiro e último ano.

Relembrando uma performance notável de sua juventude, Wells destacou um jogo em que a jovem atacante não só foi marcada por duas jogadoras adversárias, mas também teve uma líbero que também estava de olho nela.

“Foi divertido vê-la ter sucesso em um nível tão alto”, acrescentou Wells.

jogar 4:33 Alex Morgan explica decisão de aposentadoria em vídeo emocional nas redes sociais Alex Morgan explica sua decisão de se aposentar e revela que está grávida e esperando seu segundo filho em um vídeo emocionante postado nas redes sociais.

Dito isso, o sucesso, como é regularmente o caso, nunca é um caminho perfeito e em um dia de comemoração, ela ainda foi negada daquele final ideal. No 10º minuto, o Wave ganhou um pênalti depois que Denise O’Sullivan tocou a bola dentro da área. Como se escrito pelos próprios deuses do futebol, Morgan se apresentou, mas os proverbiais roteiristas adicionaram uma reviravolta. Saltando na direção certa, o goleiro da Carolina do Norte, Casey Murphy, negou o esforço de Morgan.

“Nós conversamos sobre muitas coisas e principalmente sobre este ano, este ano tem sido realmente desafiador para ela”, disse Donovan. “Nós conversamos sobre marcar gols e quão desafiador é quando você não marca por um tempo. Eu também já passei por isso.”

Para a atacante de destaque, o momento foi indicativo de um ano difícil em que ela lutou para encontrar o fundo da rede. E, no entanto, também destacou como ela faz outras coisas que podem passar despercebidas. De uma maneira separada, mas semelhante, que ela apoiou a próxima geração de meninas fora do campo, Morgan elevou seu time momentos depois.

“Ela simplesmente faz todas essas pequenas coisas e você percebe por que ela foi uma vencedora durante toda a sua carreira”, disse Donovan antes do jogo. “Então, há muitas coisas que ela faz que as pessoas não veem e que a tornam tão elite.”

Exibindo a motivação e a confiança que a tornaram um nome conhecido, Morgan mais uma vez forçou um escanteio, dando assim ao Wave outra oportunidade perigosa. Com María Sánchez cruzando, a zagueira Kennedy Wesley então encontrou o fundo da rede no 13º minuto, que por acaso é o número da camisa de Morgan.

Pouco depois do gol — e com um aceno óbvio para a camisa 13, que só era esperada para uma curta aparição — a lenda americana estava pronta para sua saída com pouco mais de 13 minutos de jogo. Com a partida momentaneamente pausada para sua substituição, Morgan tirou suas chuteiras, removeu suas caneleiras e acenou para a multidão com lágrimas nos olhos. As companheiras de equipe da jogadora de 35 anos, junto com todos os jogadores do Courage, aplaudiram quando ela deixou o campo.

“Será legal para ela ser celebrada por todos, porque ela merece isso e ela ganhou isso”, disse Donovan. “Ela merece ser celebrada de todas as maneiras.”

Pelo menos através das emoções no estádio, o resultado pareceu secundário à comemoração de Morgan. Destacada por um silêncio assustador e repentino da multidão depois que os aplausos diminuíram para o veterano atacante que foi substituído, a ausência de Morgan foi imediatamente sentida quando ela se sentou no banco. Perder por 4 a 1 claramente não ajuda os fãs do Wave, mas os únicos momentos verdadeiros de aplausos de perfurar os tímpanos surgiram quando a câmera cortou para Morgan, observando atentamente o jogo se encerrando na lateral do campo.

Mesmo assim, a celebração retornou com um bis.

Após o apito final, o estádio mais uma vez explodiu quando Morgan voltou à cena. Com flores na mão da filha, a jogadora aposentada assumiu o centro do palco com um microfone na mão.

“Quero agradecer aos meus companheiros de equipe, que sempre me desafiaram todos os dias e me fizeram melhor. Quero agradecer à minha família, que sempre me apoiou, se sacrificou tanto por mim. Amo vocês e todos os 95 de vocês [in the stands]Morgan disse com um sorriso. A gratidão continuou, inclusive para os apoiadores que viajaram de todo o país após saberem sobre o anúncio da aposentadoria poucos dias antes.

“Sei que as pessoas vieram aqui com três dias de aviso prévio”, disse Morgan emocionado. “Este último momento que compartilho no campo com vocês, guardarei para sempre, obrigado.”

Absorvendo o momento, a lenda agarrou sua despedida o máximo possível. Por uma hora, ela andou pelo perímetro do campo, acenando para os torcedores, tirando fotos, abraçando os companheiros de equipe, dando autógrafos e segurando seu momento final. A segurança, impotente com seus gritos de “o local está fechado agora”, não foi páreo para o fervor dos fanáticos por Morgan que ignoraram as instruções e permaneceram nas arquibancadas bem depois do apito final.

“Ela é simplesmente incrível, e o que ela deu à nossa comunidade, à nossa família”, disse Carmen Asnani, mãe de Nina, antes da despedida de Morgan. “Como mãe, sou muito grata a Alex, que deu essa oportunidade a toda a minha família.

O que vem a seguir para Morgan ainda é uma incógnita.

O principal motivo pelo qual ela decidiu sair no meio da temporada foi a notícia de que ela eventualmente dará boas-vindas a um novo membro em sua família, anunciando sua gravidez na mesma mensagem de despedida na quinta-feira. Quanto ao futebol? Teremos que esperar para ver. Após o jogo, Morgan reiterou que está deixando essas portas abertas.

“Meu próximo passo no futebol é ser fã do San Diego Wave, mas é continuar defendendo as jogadoras e impulsionar o padrão deste clube, da NWSL, é ser fã no cenário internacional da seleção feminina dos EUA”, disse a atacante após a partida.

“E mais por vir.”

Seja o que for, não há dúvidas de que este é o início de uma nova e emocionante era para uma jogadora que já fez um trabalho imenso enquanto conciliava suas próprias responsabilidades em campo.

“É o fim de um capítulo muito importante para ela pessoalmente, mas estou muito animado para ver o impacto contínuo que Alex terá”, disse Stein.

“Sobre esportes, sobre meninas, sobre mães, sobre San Diego e, francamente, sobre o mundo.”