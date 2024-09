San Marino, pior time do mundo, marca 1ª vitória em 20 anos

San Marino derrotou Liechtenstein por 1 a 0 na Liga das Nações da UEFA na quinta-feira, conquistando sua primeira vitória competitiva e a primeira vitória em qualquer jogo em 20 anos.

Nicko Sensoli marcou aos 53 minutos para dar à pequena nação cercada pela Itália seu primeiro triunfo em um jogo competitivo.

San Marino está em 210º — último — no ranking mundial da FIFA. Liechtenstein não está muito à frente, em 199º.

A última vitória de San Marino aconteceu em um amistoso contra o mesmo adversário em abril de 2004.

Desde então, seus torcedores passaram 140 partidas sem vencer, e o gol de Sensoli, de 19 anos, gerou comemorações intensas no estádio de San Marino.

Sensoli nem havia nascido quando San Marino venceu pela última vez, e houve uma longa espera pelo apito final, com oito minutos de acréscimo, antes que a vitória fosse confirmada, deixando os anfitriões no topo do Grupo 1 de três equipes, que também inclui Gibraltar.

A vitória de quinta-feira melhora o recorde de San Marino para 2-10-199.

Informações da Associated Press e da Reuters contribuíram para esta reportagem.