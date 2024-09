San Siro é privado de sediar a final da Liga dos Campeões de 2027

A UEFA reabriu o processo de licitação para sediar a final da Liga dos Campeões de 2027 após retirar do Estádio San Siro de Milão os direitos de sediar o evento.

O San Siro, casa do Milan e da Inter de Milão, sediou a final da Liga dos Campeões pela última vez em 2016, quando o Real Madrid derrotou o Atlético de Madrid na disputa por pênaltis.

A UEFA anunciou Milão como a cidade-sede de 2027 em maio deste ano, ao mesmo tempo em que confirmou a Puskás Aréna, em Budapeste, Hungria, como sede da final da Liga dos Campeões de 2026.

Mas, apesar de confirmar Milão como sede de 2027, a UEFA o fez sob a condição de que a Federação Italiana de Futebol (FIGC) enviasse informações nos planos para a reforma multimilionária do San Siro.

Esses planos permanecem incertos, com o Milan e a Inter considerando sair do San Siro, oficialmente chamado de Stadio Giuseppe Meazza, devido a uma batalha contínua para garantir financiamento para a reforma do estádio existente.

Se os fundos não forem garantidos, o San Siro, com capacidade para 75.817 pessoas, inaugurado em 1926, poderá ser demolido.

E com o futuro do estádio ainda envolto em dúvidas, a UEFA anunciou que agora buscará um novo local para a final da Liga dos Campeões de 2027, após uma reunião de seu Comitê Executivo na terça-feira.

Uma declaração da UEFA disse: “Como a Prefeitura de Milão não podia garantir que o estádio San Siro e seus arredores não seriam afetados pelas obras de reforma no período da final da Liga dos Campeões da UEFA de 2027, foi decidido não atribuir a final a Milão e reabrir o processo de licitação para indicar um local adequado, com uma decisão esperada para maio/junho de 2025.”

A Allianz Arena de Munique sediará a final da Liga dos Campeões de 2025 em 31 de maio, mas com apenas Budapeste e Milão apresentando propostas para sediar as finais de 2026 e 2027 quando o processo de licitação foi aberto em julho de 2023, uma fonte disse à ESPN que a UEFA agora buscará manifestações de interesse de cidades que originalmente optaram por não se candidatar para a final da Liga dos Campeões de 2027.