São Paulo reforça segurança para jogo da NFL entre Eagles e Packers

São Paulo reforçou a segurança antes do primeiro jogo da NFL na América do Sul depois que jogadores expressaram preocupações sobre viajar para o maior país da América Latina, informou o estado brasileiro na quarta-feira.

O Brasil sediará o jogo entre o Philadelphia Eagles e o Green Bay Packers na sexta-feira na Arena Corinthians, em São Paulo, o primeiro jogo da NFL no continente e o primeiro jogo da Semana 1 realizado em uma sexta-feira à noite desde 1970.

Jogadores dos Eagles questionaram a segurança na cidade, a maior do Hemisfério Sul.

“Tivemos uma reunião com um monte de ‘não fazer’. Então, estou apenas tentando ir lá, vencer um jogo de futebol e voltar para casa”, disse o wide receiver AJ Brown aos repórteres na semana passada.

Ele disse que os jogadores foram aconselhados a não andar pelas ruas segurando celulares.

“Semana 1, estou ansioso por isso, mal posso esperar”, Darius Slay Jr. disse recentemente em seu podcast “Big Play Slay”. “Mas cara, eu não quero ir para o Brasil, você quer saber por quê? Estou aqui para te dizer o porquê. Eles já nos disseram para não sair do hotel. Eles nos disseram que não podemos fazer muita coisa porque a taxa de criminalidade é louca.

“… Eu fico tipo, NFL, por que vocês querem nos mandar para algum lugar onde a taxa de criminalidade é tão alta e nós para fora do país? Sabe, a primeira coisa que as pessoas estão pensando é que algum terror pode acontecer. Eu disse à minha família para não ir lá porque eu não vou ficar em lugar nenhum. Vou ficar no hotel relaxando, cuidando da minha vida, jogando meu jogo depois de um longo voo de 9 horas e meia.”

Na terça-feira à noite, Slay pediu desculpas “a qualquer um que tenha ofendido” em uma postagem no X.

Quero me desculpar com qualquer um que eu tenha ofendido, essa não era minha intenção. Eu estou

Ansiosos para jogar em seu lindo país e ouvi dizer que vocês são muito apaixonados, assim como nossos incríveis fãs dos Eagles. Só mais alguns dias, mal posso esperar!!!! #VoemÁguiasVoam — Darius Slay (@bigplay24slay) 4 de setembro de 2024

O governo do estado de São Paulo informou que delegará batalhões especializados da polícia civil e militar para reforçar a segurança durante o jogo e colocar policiais nas ruas e trens, além de estações de metrô, hotéis e pontos turísticos.

“Para garantir a segurança dos jogadores, a polícia militar reforçará o efetivo na chegada das delegações ao Aeroporto de Guarulhos e escoltará os times até seus hotéis, locais de treinamento e estádio”, disse em nota. As autoridades também farão uma varredura no estádio antes dos jogos.

Em 2023, o Brasil foi classificado como o 17º país mais perigoso do mundo em taxa de homicídios, de acordo com dados do Statista, abaixo de pares latino-americanos como Equador e México — onde a NFL realiza jogos desde 2005, mas preocupações com a segurança também foram levantadas.

O estado de São Paulo afirma que a taxa de homicídios local é quatro vezes menor que a média nacional e se compara à da Califórnia, mas fica abaixo de Washington, DC, por exemplo.

Tanto os Eagles quanto os Packers partem para o Brasil na quarta-feira.

A Reuters contribuiu para esta reportagem.