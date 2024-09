Saquon Barkley brilha na vitória de estreia dos Eagles sobre os Packers no Brasil

SÃO PAULO — O Green Bay Packers e o Philadelphia Eagles voaram até o Brasil para abrir suas temporadas de 2024.

Foi uma noite de estreias: o primeiro jogo da NFL no Hemisfério Sul, o primeiro jogo da semana de abertura em uma sexta-feira desde 1970 e a primeira vez que o running back Saquon Barkley jogou pelos Eagles.

Após um início lento de jogo, ambas as equipes se enfrentaram no segundo quarto, com dois touchdowns de Barkley e dois do recebedor do Green Bay, Jayden Reed.

O segundo tempo foi movimentado até que os Eagles se destacaram e garantiram a vitória por 34 a 29 na Semana 1.

Aqui estão as coisas mais importantes que você precisa saber sobre os jogos de sexta-feira à noite para ambas as equipes:

Barkley

Águias da Filadélfia

Era o show de Saquon Barkley, para o mundo todo ver.

Estreando pelo Philadelphia Eagles, Barkley deslumbrou diante do público lotado na Arena Corinthians, correndo por mais de 100 jardas e marcando três touchdowns no total para levar os Eagles à vitória sobre o Green Bay Packers.

É exatamente o que os executivos dos Eagles esperavam quando assinaram com ele um contrato de três anos e US$ 37,75 milhões nesta primavera. Ele era uma força no chão e no ar, destacado por sua recepção de TD de 18 jardas ao longo da linha lateral esquerda no segundo quarto. Eles esperavam que ele fosse revitalizado — jogando atrás de uma linha ofensiva melhor do que a que ele tinha com o New York Giants e ao lado de uma infinidade de jogadores, como os recebedores AJ Brown e DeVonta Smith — e o jogador de 27 anos parecia isso.

Barkley é o segundo jogador dos Eagles na história da franquia a marcar três touchdowns em sua estreia no time, juntando-se a Terrell Owens em 2004.

Ainda há um longo caminho a percorrer — Barkley precisa provar que consegue se manter saudável ao longo de uma temporada de 17 jogos e mais — mas ele teve um começo sensacional.

Análise do QB: Jalen Hurts teve uma performance irregular. Ele lançou um par de interceptações e foi acusado de um fumble perdido. Ele poderia ter custado o jogo ao seu time com sua escolha na end zone no começo do quarto período. Mas ele liderou um drive que selou o jogo nos momentos finais para ajudar a mandar os Eagles de volta para a Filadélfia com uma vitória.

Estatística impressionante: As 35 jardas dos Eagles no primeiro quarto marcaram o menor número em um quarto de abertura desde a Semana 17 de 2022 contra os Saints, quando um time liderado por Gardner Minshew teve apenas duas jardas. Eles ficaram sem gols no primeiro quarto apenas duas vezes na temporada passada e perderam os dois jogos (Semana 14 contra o Dallas Cowboys e Semana 18 contra o New York Giants).

Tendência preocupante: Uma defesa que lutou muito em 2023 foi vazada por uma boa parte do jogo, servindo como um lembrete de que o novo coordenador defensivo Vic Fangio não vai consertar isso da noite para o dia. Houve uma série de tackles perdidos e jogadas explosivas que os morderam, como ilustrado pela recepção e corrida de 70 jardas de Reed no segundo quarto. A boa notícia: os Packers foram limitados a apenas um touchdown em quatro viagens à red zone.

Próximo jogo: vs. Atlanta Falcons (20h15 horário do leste dos EUA, segunda-feira, 16 de setembro)

Wagner Meier/Getty Images

Packers da Baía Verde

Era de se esperar que a defesa dos Packers fosse um trabalho em andamento e que eles pudessem encontrar problemas no jogo de chutes. Afinal, esta foi a estreia da defesa do novo coordenador Jeff Hafley e do chutador novato Brayden Narveson.

Mas Jordan Love e o ataque deveriam continuar de onde pararam na temporada passada — como uma das unidades mais potentes da liga. Só que não conseguiu acompanhar os Eagles, e Love não conseguiu terminar o jogo. Ele teve que ser ajudado na terceira para a última jogada com uma lesão aparente na perna inferior em seu primeiro jogo desde que assinou uma extensão de contrato de quatro anos e US$ 220 milhões neste verão.

Em um campo escorregadio em que Love perdeu o equilíbrio e parecia lutar contra problemas na panturrilha, ele completou apenas 17 de 34 passes. E embora ele tenha lançado para 222 jardas e dois touchdowns com uma interceptação, não foi o suficiente para superar Barkley cortando a defesa de Hafley e um field goal perdido no final.

Tendência promissora: A temporada de estreia de 10 touchdowns (oito recebendo, dois correndo) de Reed não foi um acaso. Embora ainda não se saiba se ele eventualmente se tornará o recebedor nº 1 dos Packers no Ano 2, seu talento para grandes jogadas parece ser real. Com um touchdown de corrida de 33 jardas em um end-around e um touchdown de recepção de 70 jardas, Reed se tornou o terceiro jogador nos últimos 40 anos a ter uma pontuação de recepção de 70 jardas e uma pontuação de corrida de 30 jardas no mesmo jogo.

Tendência preocupante: Não foi a melhor das estreias para Narveson. Depois de fazer field goals curtos de 31 e 23 jardas, além de seus dois primeiros pontos extras, o novato, que foi reivindicado de waivers na semana passada, acertou o poste direito e errou um field goal de 43 jardas no final do terceiro quarto. Ele se recuperou e fez seu próximo, um de 26 jardas no quarto quarto. Narveson se tornou o sexto kicker no elenco dos Packers desde o final da temporada passada e foi a escolha do GM Brian Gutekunst depois que uma competição de campo de treinamento entre Anders Carlson e Greg Joseph não conseguiu produzir uma escolha clara.

Tendência preocupante II: Talvez tenha sido apenas um problema de abertura de jogo, mas as penalidades prejudicaram os Packers o tempo todo. Eles cometeram penalidades de retenção na red zone em seus dois drives do primeiro quarto e tiveram que se contentar com field goals. No terceiro quarto, eles tiveram duas penalidades de mudança ilegal no mesmo drive e tiveram que fazer punt. Quando eles precisaram de uma parada para pegar a bola de volta no final, o tackle defensivo Kenny Clark foi chamado para uma retenção defensiva em uma jogada de terceira descida. No total, eles tiveram 10 penalidades aceitas para 71 jardas.

Jogo fundamental: Nunca há um bom momento para uma interceptação, mas a que Love lançou no terceiro quarto foi a mais inoportuna possível para os Packers. Agarrado a uma liderança de 26-24 e recuado no território dos Eagles, Love flutuou um passe pelo meio em direção ao tight end Luke Musgrave que o safety Reed Blankenship pisou e interceptou. Isso levou a outro touchdown de Barkley para colocar os Eagles na frente por 31-26.

Próximo jogo: vs. Indianapolis Colts (13h00 horário do leste dos EUA, domingo, 15 de setembro)