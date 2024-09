Saquon Barkley emociona Eagles, explode para 3 TDs na estreia

SÃO PAULO — O running back Saquon Barkley marcou três touchdowns em sua estreia pelo Philadelphia Eagles para ajudar seu novo time a vencer o Green Bay Packers por 34 a 29 na sexta-feira.

Como um membro da mídia brasileira observou a Barkley depois, isso é um “hat trick” no jargão do futebol.

Barkley terminou com 109 jardas corridas e se tornou o segundo jogador na história da franquia a marcar três touchdowns em seu primeiro jogo, juntando-se a Terrell Owens, que fez isso em 2004.

“Ele teve um jogo incrível hoje à noite”, disse o quarterback Jalen Hurts. “É emocionante vê-lo jogar. Estou feliz que ele esteja do nosso lado. Vou continuar pressionando. Mas que estreia para ele.”

Escolhas do editor 2 Relacionados

Barkley colocou os Eagles no placar no início do segundo quarto quando recebeu um passe de 18 jardas de Hurts no canto esquerdo da end zone.

“Sim, sou a primeira pessoa a marcar na América do Sul”, disse Barkley. “Isso é legal.”

“Desde a primeira recepção, ele estava apenas jogando”, disse o tackle Lane Johnson. “Toda vez que ele marcava, eu estava subindo lá em cima tentando comemorar com ele.”

Johnson teve mais duas oportunidades, com Barkley somando dois touchdowns corridos.

Foi o tipo de impacto que a diretoria esperava quando assinou com ele um contrato de três anos e US$ 37,75 milhões como agente livre.

Barkley teve meses para imaginar como seria jogar atrás dessa linha ofensiva e ao lado de playmakers como Hurts, AJ Brown, DeVonta Smith e Dallas Goedert. O que ele imaginou foi “meio parecido com isso, eu acho que você poderia dizer.”

“Eu acho que é tão especial que de todos os caras que temos neste time que são tão talentosos, e hoje pode ter sido meu dia de marcar touchdowns, nunca houve ódio, nada disso”, disse Barkley. “Foi tipo, ‘Vá em frente, vá pegar quatro.’ É disso que você precisa com um time como este que tem tantas estrelas. Vai continuar assim entrando na temporada.”