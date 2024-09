Saúde mental de Jerry Jones em destaque após reação confusa em vídeo de Jamie Foxx

Cowboys de Dallas O proprietário Jerry Jones está começando a preocupar sua família e fãs, pois suas decisões em relação ao time nos últimos meses têm sido questionáveis ​​e agora, à luz de recentes declarações gravadas em vídeo, as questões sobre seu estado mental estão começando a ficar maiores.

Um vídeo recente mostrando Jamie Foxx e Jones juntos no treino fez as pessoas falarem, e não apenas por causa de seu poder de estrela. O clipe, que está circulando nas redes sociais, chamou a atenção devido a um comentário curioso de Jones sobre as medidas de um certo jogador. O vídeo é interrompido abruptamente após Jones dar um tamanho preciso, aumentando o mistério e o humor da situação.

Jerry Jones deixa Jamie Foxx desconfortável em um vídeo onde ele fala sobre o tamanho do pênis dos jogadores do Cowboys

Quando questionado sobre isso durante sua aparição regular em 105.3 O Fã em DallasJones não hesitou em discutir sua amizade com Foxx, mas parecia menos disposto a falar sobre os detalhes do clipe viral.Ele é um grande amigo“, disse Jones.

“Temos muita experiência assistindo jogadores, falando sobre jogadores, falando sobre jogos. É meio irônico, eu acho, quando isso deveria ter acontecido alguns anos atrás. Mas não me lembro.“

A resposta estranha de Jerry ao clipe de Foxx levanta sobrancelhas

A resposta de Jones deixou as pessoas coçando a cabeça. Ele parecia não se lembrar do momentoo que é estranho considerando que o clipe está ali para todos verem e que a transmissão ao vivo da Foxx tem apenas alguns dias. Isso levanta a questão: por que não simplesmente possuí-lo? Para a maioria, parecia uma piada inofensiva, mas a resposta vaga de “salada de palavras” de Jones deixa isso aberto para interpretação.

Tudo isso se desenrolou enquanto os Cowboys estavam lidando com questões mais urgentes– como seu desempenho em campo. Dallas começou sua temporada de 2024 com um estrondo, derrotando o Cleveland Browns por 33-17. Sua defesa dominou, segurando o quarterback do Browns, Deshaun Watson, em um jogo difícil, incluindo duas interceptações e apenas um touchdown.

Mas o ímpeto não durou. Na Semana 2, os Cowboys sofreram uma derrota esmagadora para o New Orleans Saints, 44-19. As coisas também não melhoraram muito na semana seguinte, quando perderam por 28-25 para o Baltimore Ravens, apesar de uma tentativa de retorno no final do jogo. Agora, o time de Jones está se preparando para uma partida na quinta à noite contra o New York Giants, na esperança de voltar aos trilhos.

Então, enquanto o vídeo de Foxx deu aos fãs uma boa risada, está claro que Jerry Jones tem coisas maiores em mente, ou seja, colocar seu time de volta na coluna das vitórias. Mas, como acontece com a maioria das coisas no mundo de Jerry Jones, o drama fora de campo nunca parece muito distante da ação.