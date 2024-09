Scarred Liberty busca destronar Aces nas semifinais da WNBA

BREANNA STEWART SALTOU para pegar o passe dentro de campo de Sabrina Ionescu. Faltavam 8,8 segundos para o final do jogo 4 das finais da WNBA de 2023, e o New York Liberty estava atrás do Las Vegas Aces por um. Pior ainda, foram uma derrota por eliminação.

Stewart dirigiu em direção ao quarteirão e girou na pista enquanto o guarda dos Aces, Jackie Young, se adiantava para fazer dupla com ela. A atual MVP chutou a bola para a ala, seu último toque na temporada de 2023.

Depois de mais um passe, a bola acabou nas mãos de Courtney Vandersloot na linha de fundo. Faltando 1,7 segundos para o fim, ela lançou a bola em direção à cesta. Ele navegou pela borda. Jonquel Jones agarrou-o para rebater, mas a luz vermelha brilhou na tabela e o relógio marcava 0,0. O placar selou: Ases 70, Liberdade 69. O jogo acabou. A temporada acabou. A busca pelo campeonato acabou.

O Liberty liderava por nove no intervalo. Eles estavam jogando contra um time com poucos jogadores que não tinha o armador Chelsea Gray, o central Kiah Stokes ou a lenda Candace Parker. Eles estavam jogando em sua quadra de origem.

Os Ases formaram um dogpile perto do logotipo da Liberty.

“Temos uma cicatriz como equipe”, diz Vandersloot 11 meses depois. “Estamos trabalhando nisso.”

Uma cicatriz. Um lembrete físico de trauma, de dor. O Liberty enfrentará esse lembrete a partir de domingo, em confronto semifinal com o time que o infligiu. Nova York tem o melhor histórico da liga nesta temporada. O Liberty derrotou os Ases nas três vezes que jogou. Mas as questões permanecem. A cicatriz irá motivá-los ou assombrá-los? O Liberty se recuperou o suficiente para trazer para casa o primeiro campeonato da história da franquia?

Sabrina Ionescu e o Liberty alcançaram uma vantagem de nove pontos na segunda metade do jogo 4, há um ano, mas Kelsey Plum e os Ases resistiram nos 20 minutos finais. AP Foto/Frank Franklin II

A BOLA NÃO ultrapassou o náilon da rede quando Ionescu baixou a cabeça e caminhou em direção ao banco do Liberty. A bola ainda estava quicando perto da linha de base quando Jones desviou os olhos da comemoração e se voltou para seus abatidos companheiros de equipe. Stewart se inclinou, com as mãos nos joelhos, enquanto a festa em Las Vegas ganhava força.

Minutos depois, Stewart, o MVP da temporada, e Vandersloot, o artilheiro do jogo, olharam para as folhas de estatísticas como se contivessem o segredo para consertar o sistema de metrô de Nova York. Eles foram questionados sobre como descreveriam seu nível de decepção.

“Alto”, disse Stewart, e o silêncio se seguiu.

“Muito alto”, disse Vandersloot.

Durante toda a temporada, o burburinho cercou a chegada de Stewart, Vandersloot e Jones a Nova York. Stewart foi bicampeão da WNBA em Seattle, ex-MVP e reconhecido como um dos melhores jogadores do mundo. Vandersloot ficou entre os três primeiros em assistências na carreira na WNBA e ganhou um campeonato em Chicago. Jones, ex-MVP de Connecticut, liderou a liga em rebotes por jogo em 2017, 2019 e 2021. Os All-Stars conspiraram para se juntar a Ionescu, a escolha número 1 do draft em 2020, no maior mercado da liga, em a meca do basquete do mundo.

Formaram uma superequipe e as expectativas eram simples: entregariam um campeonato de basquete em Nova York pela primeira vez desde 1973. Ousaram falar de uma dinastia.

Jonquel Jones ajudou o Liberty a fazer 3 a 0 contra os Ases durante a temporada regular. Nova York precisa de mais três vitórias para retornar às finais da WNBA. Candice Ward / Imagens Getty

CÉU AZUL E SOL pairou sobre a cidade de Nova York na manhã de 19 de outubro de 2023. O Liberty viu apenas vermelho.

“Isso não é algo que você acorda no dia seguinte e fica feliz por estar lá”, diz Ionescu. “Foram algumas semanas longas e sombrias.”

Eventualmente, ela voltou para a academia. O som da bola caindo na rede e os sapatos rangendo no chão proporcionaram algum alívio à dor. Cada drible e cada chute realizado foram como pontos fechando a ferida da temporada anterior.

“Tive seis meses de entressafra para melhorar”, diz Ionescu. “E certifique-se de que posso ser o melhor que posso e não deixe isso acontecer novamente.”

O campo de treinamento foi inaugurado no final de abril. Mas mesmo com o início de uma nova temporada, as cicatrizes ainda doíam.

“Doeu a maneira como terminamos a temporada passada, e meio que só de lembrar desse sentimento daqui para frente”, diz Stewart, que fez 3 de 17 na derrota final. “Mas ao mesmo tempo sabendo que, ao começarmos esta temporada, estamos virando uma nova página.”

A técnica Sandy Brondello reuniu o time no campo de treinamento para revisitar a derrota mais uma vez.

“Mas então avançamos para o presente”, diz ela. “E focado em como queríamos jogar em 2024.”

Os jogos contra os Ases representaram apenas 7,5% do calendário de 40 jogos da temporada regular do Liberty, mas tiveram muito mais peso.

“Sinto que tivemos uma chance legítima e deixamos que ela nos escapasse. Foi como, ‘Ninguém para culpar além de nós mesmos’”, disse Vandersloot sobre a derrota no Jogo 4. “Isso é difícil de lidar. E isso é algo que você lembra.”

O Liberty abriu a temporada de 2024 com uma seqüência de quatro vitórias consecutivas. Quando enfrentaram Las Vegas pela primeira vez, em junho, na Michelob Ultra Arena, estavam com 11-2.

Vegas liderava por seis faltando 6:33 para o fim do terceiro quarto. Mas então Kelsey Plum errou. A’ja Wilson errou. Jovem errou. Para Nova York, Jones marcou. Ionescu marcou. Stewart marcou. O Liberty chegou a uma sequência de 14 a 0 e liderou por sete no final do terceiro. Eles venceram o primeiro de três jogos da temporada regular por 90-82.

Jones marcou 34 pontos, o recorde de sua carreira. Stewart e Ionescu tiveram duplas duplas.

Escolhas do Editor 2 Relacionado

“Fomos para o campeonato e perdemos”, diz Jones. “Sempre haverá um pequeno efeito residual disso.”

O segundo jogo, no dia 17 de agosto, foi mais do mesmo. Apesar de seis jogadores das duas equipes terem se misturado à equipe dos EUA para as Olimpíadas, os limites foram redesenhados para esta partida. E mais uma vez o Liberty saiu vitorioso. Ionescu e Stewart combinaram 41 pontos na vitória fora de casa por 79-67.

Foi o confronto em casa em setembro que começou a parecer uma repetição da derrota nas finais. O Liberty construiu uma vantagem de 20 pontos sobre os Ases – jogando sem Wilson prejudicado – faltando 2:21 para o fim do terceiro quarto. Mas então Vandersloot errou. Stewart errou. Ionescu errou. Jones errou. O Liberty errou 10 arremessos consecutivos enquanto os Ases executaram uma corrida de 15-0. Com o passar do tempo no quarto período, Ionescu entregou.

Perdendo por um a 44 segundos do fim, Ionescu se livrou de Sydney Colson. Ela elevou e inclinou um salto curto para dar ao Liberty uma vantagem que eles não perderam.

O Liberty venceu por 75-71, mas quase não o fez. O chumbo estourado. A quase derrota em casa para o time que comemorou um campeonato próximo ao seu logo na temporada anterior. Tudo pairava no ar. A perspectiva daquela velha ferida reabrir, da costura por baixo da cicatriz se desfazer.

“Quando você tem experiências, pode voltar a elas”, diz Brondello. “É uma memória. Faz parte de quão difícil foi e quão difícil é.”

Courtney Vandersloot teve um chute que poderia ter enviado as finais da WNBA de 2023 para o jogo 5, mas acertou em cheio. M. Anthony Nesmith/Ícone Sportswire

IONESCU QUERIA espalhe um pouco de amor depois que o Liberty encerrou sua série de primeira rodada contra o Atlanta Dream na terça-feira com uma vitória por 91-82.

Spike Lee, o ícone do basquete de Nova York, apareceu na primeira fila do Barclays Center. No terceiro quarto, enquanto Ionescu caminhava em direção à linha lateral para lançar um passe dentro de campo perto de seu assento, ele apertou a mão dela.

“Senti como se Nova York tivesse sido injetada em minhas veias”, disse Ionescu. “Naquele momento, eu pensei, estamos ganhando isso.”

Ela marcou na jogada seguinte, dois de seus 36 pontos na noite.

“Quem quer Spike Lee?” ela perguntou do estrado.

Ela cumprimentou os repórteres com a mesma mão que ele apertou ao sair da sala.

Ionescu e o Liberty retornarão ao Barclays no domingo. Os Ases também estarão lá. É outubro. Memórias encherão o ar.

Mas este ano, é o Liberty quem está no topo. É o Liberty quem tem vantagem em jogar em casa. Depois de fazer 3 a 0 na temporada regular, o Liberty é o favorito.

“Respondemos este ano e tivemos o ano em que o fizemos”, diz Vandersloot. “E é algo que nos dá confiança.”

Mas, como o Liberty sabe, os Ases ainda são campeões consecutivos. Não importa quantas vezes o Liberty venceu os Ases durante a temporada regular se eles não conseguirem três vitórias para avançar para as finais da WNBA.

As semifinais estão um passo mais perto da conquista do primeiro título da franquia. E para comemorar perto de um logotipo – qualquer logotipo. E levantar uma bandeira nas vigas do Barclays Center. As semifinais contra os Ases são uma oportunidade para gravar uma nova memória – uma que seja comemorativa – e não uma lembrança dolorosa de quase.

“Temos alguns assuntos inacabados”, diz Ionescu. “Vamos jogar o nosso melhor basquete porque ainda temos muito basquete dentro de nós.”