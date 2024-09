Scheana Shay diz que o carro foi roubado bem na frente da casa

Alguém em Scheana Shay A vizinhança dela não segue as Regras de Vanderpump… porque ela diz que o carro dela estava estacionado bem na frente de sua casa ontem à noite – e agora ele se foi.

Ela diz que estacionou na rua na noite de quinta-feira – embora seu marido, Brock Davies instalou recentemente um portão de segurança no jardim da frente – porque ela percebeu que era perfeitamente seguro na vizinhança.

A manhã de sexta-feira chega… e parece que o carro saiu da vizinhança – com apenas um pedaço de vidro quebrado deixado para trás.

E, para todos aqueles fãs que pensam que Scheana só precisa verificar suas câmeras… confira o clipe – parece que a SS pode querer investir em um sistema de segurança com um raio melhor.

Fontes policiais confirmam ao TMZ … Scheana foi a uma delegacia do LAPD esta manhã depois de descobrir que seu Nissan 370 Z 2009 havia desaparecido. O carro foi colocado no sistema como roubado e o caso está agora sob investigação, disseram-nos.

Shay mudou-se para Valley em março… compartilhando as novidades em sua história no Instagram com transportadores trazendo caixas para a nova residência que ela e o marido compraram para sua família em crescimento.