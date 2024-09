Scottie Scheffler responde a Tom Kim na Presidents Cup

MONTREAL – Scottie Scheffler mostrou seu lado de falar mal, que é lendário nos círculos de Dallas e ilustra a natureza ultracompetitiva do jogador número 1 do golfe.

Tom Kim não esperava menos.

A Presidents Cup ficou apimentada na quinta-feira, quando Kim, de 22 anos, levou suas comemorações a outro nível depois de enterrar um birdie putt de apenas 30 pés no sétimo buraco par 3. Ele fez uma pirueta e gritou: “Vamos!”

Scheffler respondeu combinando seu birdie com uma tacada aproximadamente do mesmo comprimento, virando-se para Kim e gritando com igual paixão: “O que foi isso?”

E foi agitado nos dois buracos seguintes, especialmente quando Kim fez outro birdie e caminhou até a nona caixa do tee – a cerca de 50 metros de distância – mesmo quando Scheffler ainda tinha uma tacada de 15 pés para amarrar o buraco (ele errou) .

“Parecia que ele cutucou o urso, na minha perspectiva”, disse Scheffler, que ganhou a medalha de ouro olímpica ao lado de Kim e venceu Kim nos playoffs do Travellers Championship.

Talvez tenha sido uma coincidência, mas Kim e Sungjae Im não venceram outro buraco no resto do caminho, já que Scheffler e Russell Henley fecharam uma vitória por 3 e 2 em um dia em que os americanos venceram a sessão de fourballs por 5-0 liderar.

“Ele estava sendo ele mesmo. É assim que jogamos em casa e eu sabia que isso iria acontecer”, disse Kim. “É tudo divertido. Eu fiz isso em cima dele, e ele me deu, e eu devolvi a ele no próximo buraco. Eu não me afasto dele. Ele é um bom amigo. Mas ao mesmo tempo vez, esta semana eu não gosto dele, quero tanto vencê-lo e tenho certeza que ele sente o mesmo.

Eles são amigos. Isso ficou evidente quando Scheffler abraçou Kim emocionado no último buraco das Olimpíadas para consolá-lo.

Scheffler estava competindo – e vencendo – contra um campo de 60 homens. O jogo por buracos é pessoal, e isso parecia tudo em uma partida que deu um pouco de sabor a um dia monótono no Royal Montreal.

“Estávamos com 2 pontos de vantagem na partida e ele acertou 7, teve uma grande reação e eu também fiz uma grande tacada”, disse Scheffler. “Portanto, foi importante para mim ter certeza de que manteríamos o ímpeto da partida. E então acho que ele fez uma grande tacada no 8 e eles saíram do green para o tee ou algo parecido.”

Scheffler disse que viu um vídeo de Kim “gritando comigo”, mas não percebeu.

“Eu meio que joguei”, disse Scheffler.

Kim fez sua estreia na Presidents Cup em 2022, aos 20 anos, e acabou sendo a centelha emocional para os Internacionais, principalmente quando bateu o chapéu no chão depois de dar uma tacada vencedora em uma partida de quatro bolas contra Patrick Cantlay e Xander Schauffele.

Quanto a deixar o oitavo green enquanto seus oponentes ainda tinham uma tacada, Kim ignorou.

“Eu fiz uma tacada e se ele acertasse ou não, não faria diferença”, disse Kim. “Não havia razão para ficar lá e olhar para ele. Isso não nos ajuda em nada. Não estava tentando ser barato ou fazer algo assim. Estávamos focados em nosso próprio jogo.”

Scheffler deu de ombros, assim como faz com todo o resto.

“É divertido competir e representar nosso país, e no final da partida você tira o chapéu e aperta a mão”, disse ele. “Somos amigos depois, não somos amigos durante, eu acho.”