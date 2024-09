Scottie Scheffler vence o título da FedEx Cup do PGA Tour e recebe um pagamento de US$ 25 milhões

ATLANTA — Scottie Scheffler encerrou o melhor ano do golfe em quase duas décadas ao ganhar o maior prêmio do golfe.

Desafiado brevemente no domingo no Tour Championship, Scheffler respondeu com três birdies consecutivos para fazer a vitória parecer tão inevitável quanto pareceu o ano todo. Ele fechou com 4 abaixo do par 67 para uma vitória de quatro tacadas sobre Collin Morikawa para capturar a FedEx Cup e seu prêmio de $ 25 milhões.

Isso elevou seus ganhos na temporada, incluindo bônus, para pouco mais de US$ 62,3 milhões.

Foi o melhor ano desde que Tiger Woods venceu oito vezes em 2006, incluindo seis consecutivas e dois majors, tudo isso enquanto lidava com a morte de seu pai. As oito vitórias de Scheffler incluíram o Masters, o Players Championship, uma medalha de ouro olímpica e o Tour Championship que o permitiu finalmente reivindicar a FedEx Cup.

“Estou orgulhoso do trabalho que fizemos”, disse Scheffler sobre sua temporada. “É difícil colocar em palavras o que este ano tem sido para mim. Tem sido muito emocionante. Houve muita coisa que aconteceu fora do golfe. Tem sido um ano meio selvagem.”

Seus sete títulos do PGA Tour são o maior número desde Woods em 2007.

Ao vencer o Tour Championship, o número 1 do mundo Scottie Scheffler se juntou a Tiger Woods e Vijay Singh como os únicos jogadores desde 2000 a vencer pelo menos sete eventos do PGA Tour em uma temporada. Além disso, Scheffler ganhou a medalha de ouro nas Olimpíadas de Paris. John David Mercer-USA TODAY Esportes

“Olharemos para 2024 e veremos que é obviamente um dos melhores anos individuais que um jogador teve em muito tempo”, disse Rory McIlroy.

Este foi o terceiro ano consecutivo em que Scheffler chegou a East Lake como o cabeça de chave, o que significa que ele começou o torneio com 10 abaixo do par e uma vantagem de duas tacadas. Dois anos atrás, ele perdeu uma vantagem de seis tacadas na rodada final para McIlroy.

Scheffler liderava por pelo menos cinco tacadas após cada rodada. Mas houve um momento angustiante quando nuvens de tempestade começaram a ameaçar. Ele fez dois bogeys consecutivos, o segundo em um shank puro de um bunker no oitavo buraco par-4 alcançável. Morikawa fez birdie, e um déficit de sete tacadas que ele enfrentou após dois buracos caiu para meros dois tiros com 10 buracos para jogar.

E então acabou.

Scheffler acertou seu tee shot a 5 pés no par-3 do nono para birdie. Ele acertou o wedge a 3 pés no No. 10 para birdie, e então girou em um putt de birdie de 15 pés no par-3 do 11.

Assim, sua liderança voltou a ser de cinco tacadas. E quando ele acertou um putt eagle de 15 pés no 14º buraco, era questão de chegar à linha de chegada.

Scheffler se referiu à FedEx Cup como uma corrida de temporada longa sendo “boba” porque tudo se resumia à semana final em East Lake. Não havia dúvidas de que a FedEx Cup tinha um campeão mais apropriado.

Scheffler só terminou fora do top 10 três vezes em suas 19 largadas. Ele teve um par de segundos lugares, além de sete títulos do PGA Tour.

“Ele é o cara a ser batido toda semana”, disse Justin Thomas. “Eu não acho que as pessoas entendam o quão difícil é fazer isso, quando você é esperado para vencer, quando você é o favorito para vencer, quando cada coisa que você está fazendo está sendo observada — boa e ruim — no campo de golfe, e o quão difícil é entrar na sua própria zona e no seu próprio mundinho e realmente silenciar o barulho.”

Morikawa ganhou $12,5 milhões por terminar em segundo. Sahith Theegala fechou com 64 e terminou em terceiro, ganhando um bônus de $7,5 milhões.