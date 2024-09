Sean Brady chama Colby Covington de “o confronto mais fácil” no peso meio-médio: “Vou matá-lo”

Sean Brady quer fazer sua jogada depois de conquistar a maior vitória de sua carreira com uma vitória esmagadora sobre Gilbert Burns no evento principal do UFC Vegas 97 na noite de sábado.

Com sua única derrota para o campeão dos meio-médios Belal Muhammad em 2022, o nativo da Filadélfia de 17-1 acredita que merece uma luta ainda maior após sua última performance. No octógono logo após a luta, Brady imediatamente pediu uma luta contra o também competidor dos meio-médios Ian Machado Garry, mas ele também está aberto à ideia de enfrentar o lutador mais barulhento da divisão, se isso for uma possibilidade.

“Acho que Ian só pensa que ele é um presente de Deus para a Terra e não é”, disse Brady durante a coletiva de imprensa pós-luta do UFC Vegas 97. “Sinto que todos no esporte sentem o mesmo. Vou lutar com ele. Vou lutar com Colby [Covington]. Acho que Colby é o adversário mais fácil da divisão. Vou acabar com ele em pé. Vou dar uma de boneca de pano nele.

“Eu gostaria de lutar com Ian. Ele é um novato. Sou um pouco mais velho que ele, mas vou ficar aqui por muito tempo. Ele está invicto. Ele tem algum hype. Antes ele dizia ‘Eu não vou lutar com caras que estão ranqueados atrás de mim.’ Eu vou estar ranqueado à frente dele na terça-feira com aquela posição de número 6. Talvez eu o deixe lutar comigo. Mas vamos ver como isso funciona.”

Brady revelou que ele realmente pressionou pela luta contra Garry em junho, quando o peso meio-médio irlandês de 26 anos estava tentando incitar Colby Covington para um confronto no UFC 303. Covington não estava interessado, então o UFC acabou marcando Garry contra Michael “Venom” Page.

Garry acabou vencendo por decisão unânime, mas Brady não ficou nem um pouco impressionado com sua performance.

“Semana Internacional da Luta, eu sabia que Colby não lutaria com Ian Garry”, Brady disse durante o show pós-luta. “Eu e Ian, eu disse que lutaria com ele na Semana Internacional da Luta. Não deu certo. Estamos em rota de colisão. Ele está invicto. Ele tem muita expectativa.

“Achei que ele parecia horrível contra o MVP. Joe Pyfer fumou um cara [on that same card] e eu assisti aquela luta lá atrás com um bando de pessoas, não vou dizer quem são, mas ninguém ficou impressionado com ele.”

Apesar de insistir que quer Garry como próximo, Brady não conseguiu resistir a tentar atacar Covington ao longo do caminho, o que também serviu como um confronto que ele perseguiria com prazer.

“Eu vou lutar com Colby num piscar de olhos”, Brady disse. “UFC, por favor, me dê Colby, eu vou matá-lo. Ele nem deveria ser ranqueado. Quando foi a última vez que ele lutou?”

Para responder à pergunta de Brady, Covington competiu pela última vez em dezembro de 2023, quando perdeu por decisão unilateral para Leon Edwards, ficando aquém em sua terceira tentativa de se tornar campeão dos meio-médios do UFC.

Por mais que Brady aprecie a luta contra Covington, ele parece acreditar que Garry é uma opção mais viável, mas ele não desistiria de nenhuma das lutas se o UFC o chamasse.

‘[Ian Machado Garry] só fala muita merda e eu não sou fã disso. Quero lutar com ele”, Brady disse. “Colby ou Ian Garry, parece uma opção divertida.”

Em relação ao tempo, Brady tem uma filha a caminho com data prevista para fevereiro, então ele espera lutar pelo menos mais uma vez antes de se tornar pai. Embora ele tenha que se certificar de que ainda está 100% saudável após o UFC Vegas 97, Brady prevê um retorno no final de 2024 ou início de 2025.

“Quero lutar mais uma vez antes [my daughter is born]”, disse Brady. “Espero que minha mão [is OK]Tenho algumas lesões, mas 14 de dezembro pode ser uma possibilidade. O último card em Tampa ou no começo de janeiro. Em algum momento nesse período.”