Sean Dyche: A aquisição de Friedkin traria estabilidade ao Everton

O técnico do Everton, Sean Dyche, disse que a nova propriedade trará estabilidade ao clube em meio ao seu “terreno instável”.

A proposta de aquisição do Friedkin Group, com sede no Texas, foi anunciada na segunda-feira, dando esperança aos sofredores torcedores do clube de que tempos mais estáveis ​​estão por vir, após um período turbulento em sua história.

Escolhas do Editor 2 Relacionado

“Há um longo caminho a percorrer para que tudo chegue ao ponto final, mas os primeiros sinais parecem favoráveis”, disse Dyche na quinta-feira.

“Isto [the club] está em terreno instável já há algum tempo, com situações e opiniões variadas sobre o que foi, o que é e o que deveria ser”, acrescentou Dyche sobre a aquisição. “Certamente em seu período inicial, caso ultrapasse os limites, imagino que trará a sensação de estabilidade após um período de altos e baixos por muitas razões diferentes.”

A turbulência também marcou a forma do clube em campo e nem mesmo 800 milhões de libras (US$ 1 bilhão) em gastos recentes foram resolvidos. E quando o acordo de aquisição for finalmente concluído, as perspectivas do Everton poderão parecer ainda mais perigosas.

Apenas a diferença de gols separa os nove vezes campeões da Premier League dos últimos colocados Wolves, depois de somar apenas um ponto em cinco jogos na temporada 2024-25.

O Everton somou um ponto em cinco jogos na temporada 2024-25. Foto de Carl Recine/Getty Images

Mais uma vez, o Everton parece estar enfrentando uma batalha para preservar seu lugar na primeira divisão da Inglaterra e prolongar uma trajetória de orgulho que remonta a 1954.

Pelo menos eles têm experiência em realizar atos de fuga, mais recentemente na temporada passada, quando Dyche conduziu o clube para um local seguro, apesar de duas deduções separadas de oito pontos combinados por violações das regras financeiras da liga. Contra todas as probabilidades, Dyche levou o time ao 15º lugar e 14 pontos à frente da zona de rebaixamento.

Mas qualquer otimismo que previa a nova campanha foi destruído por um início de temporada difícil, que também viu o time já eliminado da Copa Carabao.

O Everton lutou contra o rebaixamento nas últimas três temporadas, enquanto as preocupações financeiras e a incerteza sobre a propriedade aumentaram o desconforto.

Os torcedores do Everton ainda podem receber a notícia com cautela.

O Grupo Friedkin é dono do time de futebol italiano Roma, entre empresas que cobrem os mundos automotivo, entretenimento, hospitalidade, esportes e aventura. Chegou a um acordo de princípio em junho para comprar a participação de 94% do acionista majoritário do Everton, Farhad Moshiri. Mas as negociações foram então canceladas.

Isso se seguiu ao colapso de uma proposta de aquisição da 777 Partners. E até o anúncio desta semana, pensava-se que Everton estava em negociações exclusivas com o empresário americano John Textor.

A saga continua produzindo reviravoltas, e Dyche está esperando pelas suas; uma primeira vitória na liga da temporada.

“Até eu saber mais sobre [the takeover talks] então minha situação não muda”, disse ele. “Continuo trabalhando duro, como tenho feito com a equipe e os jogadores, para mudar a situação atual.

“Houveram muitas mudanças positivas, mas a situação actual precisa de ser alterada, pois precisamos de voltar a vencer jogos.”

Informações da Associated Press contribuíram para este relatório.