Sean O’Malley chama a ‘vadia’ Devin Haney: ‘Aposto 1 milhão de dólares em mim contra ele’; Haney responde

Sean O’Malley adoraria que Dana White lutasse boxe.

Por anos, White alternou entre dizer que está pronto para entrar no boxe, e que o boxe está quebrado demais para ser consertado. Recentemente, porém, White expressou interesse renovado em entrar no espaço, que recebeu apoio de alguns luminares do boxe, e agora também tem o apoio de um ex-campeão do UFC.

Na edição mais recente do seu podcast, O Show de Açúcar Timbóo ex-campeão peso galo Sean O’Malley deu seu selo de aprovação à proposta de White de se aventurar no boxe.

“Isso é emocionante”, disse O’Malley. “Eu contra Merab [Dvalishvili] no boxe? [Laughs] Piadas. Mas isso é muito emocionante. Sinto que tenho mais cinco, seis bons anos pela frente. Se o UFC vai fazer algo com boxe, eu adoraria f*der [do it]. Isso seria tão divertido.

“Eu amo MMA, no entanto. Parece estúpido, mas amo o aspecto de luta livre do MMA, eu realmente amo. Acho que isso torna a luta muito mais doce. Boxeadores são uns f*didos covardes, cara.”

O’Malley perdeu recentemente o título peso galo para Dvalishvili no evento principal do UFC 306, embora tenha contestado a decisão.

O’Malley também frequentemente expressa interesse em boxe, tendo proposto lutas anteriormente com Devin Haney e Ryan Garcia. Na verdade, após sua derrota no UFC 306, Haney destruiu O’Malley, fazendo com que “Suga” respondesse da mesma forma. E com o possível advento de Dana White no boxe, O’Malley também aproveitou a oportunidade para fazer outra provocação em Haney, oferecendo-se para investir US$ 1 milhão de seu próprio dinheiro para lutar.

“Devin Haney é um babaca. Ele é um babaca”, disse O’Malley. “Se Devin Haney quer falar merda, se ele realmente quer lutar, eu aposto um milhão de dólares em mim contra ele, sem limite de tempo, e podemos lutar. Regras do MMA, apenas uma luta. Ou podemos não fazer regras, se você quiser me dar um soco no olho, você pode. Faça uma luta de verdade. Se você quiser falar merda no Twitter, podemos realmente, realmente lutar.

“Ou simplesmente não fale merda. Um dos dois.”

O’Malley foi ainda mais longe, reafirmando mais uma vez seu interesse pelo boxe, embora com a ressalva de que não investiria seu próprio dinheiro nisso.

“Eu até lutaria boxe”, disse O’Malley. “Eu não colocaria US$ 1 milhão do meu dinheiro, mas eu lutaria boxe com Devin Haney. Apenas as regras do boxe, só para protegê-lo. Mas ele não lutaria comigo simplesmente. Então não fale merda.”

Haney respondeu à oferta em X.

O’Malley deve passar por uma cirurgia em outubro para reparar um labrum rompido no quadril. Ele deve ficar fora de ação pelo menos até o próximo verão.