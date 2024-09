Sean O’Malley: Conor McGregor tem ‘mais uma grande luta’, mas se ele perder, ‘eu sou a estrela número 1’ no UFC

Sean O’Malley aguarda ansiosamente sua chance de ascender ao topo da hierarquia do UFC, com planos de suplantar Conor McGregor o mais rápido possível como o maior astro da empresa.

Enquanto se prepara para ser a atração principal do histórico card do UFC 306 do Sphere em Las Vegas — um evento que o CEO do UFC, Dana White, declarou repetidamente ser um evento único e definitivo após gastar mais de US$ 20 milhões em produção — O’Malley sabe que todos os olhos estarão nele no sábado à noite. Desde sua performance viral no The Contender Series, O’Malley continuou a crescer e evoluir como um favorito dos fãs, com sua popularidade realmente explodindo nos últimos anos.

Enquanto isso, McGregor não luta há mais de três anos após sofrer uma perna quebrada em sua última luta, e ainda não há nenhuma palavra oficial sobre quando ele pode lutar novamente, embora o início de 2025 seja a estimativa mais recente. Claro, O’Malley não tem problemas em admitir que McGregor continua sendo a maior atração do UFC agora, mas ele espera que isso mude com mais um resultado ruim para o ex-campeão de duas divisões.

“Acho que estou muito perto”, disse O’Malley sobre se tornar a maior estrela do UFC durante o dia da mídia do UFC 306 na quarta-feira. “Acho que Conor ainda tem mais uma grande luta nele por causa do grande ponto de interrogação — Conor pode voltar, ele pode realmente vencer [Michael] Chandler? Então acho que Conor tem mais uma grande luta.”

Com um histórico de 1-3 em suas últimas quatro lutas e uma enorme inatividade, além de retornar de uma lesão devastadora, McGregor tem muito a provar quando finalmente competir novamente.

Além disso, ele tem 36 anos agora, então a juventude não está mais do seu lado.

O’Malley não consegue deixar de se perguntar se outra derrota não seria o último prego no caixão de McGregor como o maior astro de todo o elenco do UFC.

“Se ele for lá e perder a próxima luta, serão seis seguidas”, disse O’Malley. “Isso tem que acabar eventualmente. Talvez não. Isso só testa o quão grande ele é como estrela, mas eu presumo que ele vá lá, perca, eu estou lá. Eu sou o cara. Eu sou o número 1.”

Quanto ao que o separa de McGregor em termos de apelo geral com os fãs, O’Malley não mediu palavras sobre sua disponibilidade para permanecer ativo contra “The Notorious”, que competiu apenas quatro vezes no UFC desde 2016.

Enquanto isso, O’Malley está se preparando para sua 16ª luta profissional no mesmo período, com sua terceira luta pelo título marcada nos últimos 13 meses.

“Eu trago lutas”, disse O’Malley ao se diferenciar de McGregor. “Eu luto. Frequentemente. Acho que é isso que está acontecendo agora.

“Conor era bom no microfone, o sotaque, as palavras que ele escolheu, ele era muito bom no microfone. Performances, ele teve algumas boas performances, mas eu sou consistente agora. Estou lutando muito. É isso que eu trago.”

O’Malley obviamente espera ter outra performance de cair o queixo no sábado, na segunda defesa de seu título peso galo do UFC, quando enfrentar Merab Dvalishvili.

O campeão colorido prometeu entregar um final impressionante, o que só consolidaria ainda mais sua posição como talvez o novo rosto do UFC>

“Poderia ser o primeiro [round]poderia ser o segundo,” O’Malley previu para seu final no UFC 306. “Eu poderia nocautear Merab em primeiro, segundo, terceiro, quarto ou quinto. Mas estou me inclinando um pouco para o segundo.”