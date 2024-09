Sean O’Malley contesta os cartões de pontuação dos juízes contra Merab Dvalishvili: ‘Round 1, 3 e 5, eu ganhei aquela luta’

Sean O’Malley acredita que foi roubado pelos juízes.

No último final de semana, O’Malley perdeu uma decisão unânime para Merab Dvalishvili, perdendo o título peso galo no evento principal do UFC 306. Logo após, O’Malley aceitou sua derrota, não oferecendo “desculpas” para sua performance sem brilho, mas agora, alguns dias depois do evento, “Suga” mudou de ideia.

Na quinta-feira, O’Malley assistiu novamente à luta com Dvalishvili pela primeira vez, tuitou ao vivo sua reação ao evento e argumentou que deveria ter vencido a decisão vencendo os rounds 1, 3 e 5.

Rodada 1. Ganhei essa rodada 100%!! Baseado no dano, essa é minha rodada. — Sean O’Malley (@SugaSeanMMA) 19 de setembro de 2024

Rodada 2 def perdida. Levou muito pouco dano embora — Sean O’Malley (@SugaSeanMMA) 19 de setembro de 2024

O round 3 foi mais equilibrado que o round 1, na minha opinião. Meu round.

Vencedor por 2 a 1 na quarta rodada — Sean O’Malley (@SugaSeanMMA) 19 de setembro de 2024

Rodada 4 Merabs rodada com certeza. 2-2 indo para o 5º — Sean O’Malley (@SugaSeanMMA) 19 de setembro de 2024

Rodada 5 eu ganhei.

Eu sou o campeão. Deus é bom. 1,3,5 rounds eu ganhei.

Defendendo o cinturão contra Umar em Vegas em junho/julho. — Sean O’Malley (@SugaSeanMMA) 19 de setembro de 2024

Após concluir sua reprise, O’Malley também participou de um breve Twitter Spaces onde explicou por que ele acha que mereceu vencer.

“Eu não assisti à luta novamente, porque a narrativa em torno dessa luta f*da era que levei uma surra”, disse O’Malley. “… Eu ganhei o primeiro, o terceiro e o quinto rounds, e eu desafio todos vocês, seus idiotas f*didos que acham que levei uma surra, a irem assistir novamente àquela luta… Assistam novamente àquela luta, quer vocês me odeiem ou me amem, assistam novamente à luta, desliguem os comentários e me digam que eu não ganhei aquela luta.

“Eu ganhei o primeiro, o terceiro e o quinto. Ah, estou f*dido e animado agora. Eu sou o campeão! Eu ganhei! Eu sou o campeão! Onde está meu cinto?! Tire esse cinto da minha mala! Eu sou o campeão, baby!…

“Merab ainda é uma vadia! Eu o fiz correr por aí, segurando sua pequena barriga de merda. O campeão está aqui! O campeão está aqui! Vá assistir novamente aquela luta. O campeão mundial dos 135 galos ainda está aqui. F*da-se Merab! Vamos lá!

“Mas, falando sério, o Round 3 foi acirrado. Round 3 e 5, dois juízes me deram a vitória. O Round 1, na minha opinião, foi claramente o meu round. O Round 3 foi um round mais acirrado, ainda acho que foi o meu round. Round 1, não sei como deram a vitória para Merab. Basta olhar para a folha de estatísticas, ele me derrubou algumas vezes, mas literalmente não causou danos. Vamos lá, me diga que estou errado! Round 1, 3 e 5. Eu ganhei aquela luta. É simples assim.”

Além de mudar sua opinião sobre a luta, O’Malley também parece estar mudando sua posição sobre o que fará a partir daqui.

Após a derrota, O’Malley revelou uma lesão no quadril que requer cirurgia e, com tempo de recuperação, ele pode ficar fora por um ano inteiro. Mas agora o ex-campeão parece reenergizado, alegando que estará de volta no próximo verão para “defender seu cinturão” contra o provável candidato nº 1 Umar Nurmagomedov.

“Merab está com medo de Umar”, disse O’Malley. “Não quer lutar com Umar. Não sei por quê. Umar é bom, não me entenda mal. Mas Merab está com medo. Ele não é um campeão. Eu sou o campeão. Eu lutaria com Umar em seguida. Posso lutar com Umar em seguida pelo cinturão. Eu sou o campeão. Eu deveria defender meu cinturão contra Umar. Tenho que fazer uma cirurgia em 3 de outubro, provavelmente estarei de volta em junho ou julho. Vou voltar o mais rápido possível porque amo essa merda.

“Deus, como é bom ser campeão de novo!”

Esta não é a primeira vez que O’Malley descarta retroativamente uma derrota.

A primeira derrota de O’Malley na carreira foi contra Chito Vera em 2020 e, depois disso, “Suga” repetidamente se referiu a si mesmo como invicto indo para a revanche, e também afirmou que “ganhou” seu No-Contest contra Pedro Munhoz. E parece que O’Malley pretende fazer algo semelhante aqui, enquanto ele continuou a destruir Dvalishvili.

“Por favor, estou dizendo a vocês, vocês não podem ter Merab como campeão”, disse O’Malley. “Ele é chato pra caramba. Acabei de assistir a luta novamente. Tentei torná-la o menos chata possível. Tentei levantar, defender — na verdade, consegui mais quedas do que Henry Cejudo… Eu tinha Merab literalmente segurando seu [stomach]correndo, disparando para longe de mim, segurando suas tripas de merda, rezando para que a luta acabasse, olhando para o relógio. Round 1, 3 e 5! O campeão está aqui!”