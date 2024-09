Sean O’Malley divulga declaração após derrota no UFC 306 e rebate Devin Haney

Sean O’Malley ficou compreensivelmente decepcionado com seu resultado no UFC 306.

Depois de prometer acabar com Merab Dvalishvili dentro do primeiro round, O’Malley acabou perdendo por decisão unânime, o que lhe custou o título peso galo em sua segunda tentativa de defesa. O’Malley lutou para lidar com a pressão implacável e quedas de Dvalishvili antes de ser finalmente destronado como campeão.

Embora não tenha aparecido na coletiva de imprensa pós-luta, O’Malley postou uma breve mensagem nas redes sociais para falar sobre sua derrota.

“Prometido demais, entregue de menos”, O’Malley escreveu no Twitter. “Desculpe. Amo vocês, pessoal.”

Prometi demais, entregue de menos. Desculpe. Amo vocês, pessoal. — Sean O’Malley (@SugaSeanMMA) 15 de setembro de 2024

Mais conhecido por seus golpes de sniper, O’Malley simplesmente não conseguiu dar o gatilho no sábado com Dvalishvili constantemente o derrubando e então marcando em várias quedas. O wrestling de Dvalishvili definitivamente alterou a habilidade de O’Malley de usar seus chutes, embora ele tenha conectado um golpe feio no corpo no final do quinto round.

Infelizmente para O’Malley, foi tarde demais, com Dvalishvili sobrevivendo ao único dano sério sofrido na luta antes de ser coroado o novo campeão peso galo do UFC.

É apenas a segunda vez que O’Malley sofre uma derrota na carreira, embora ele provavelmente diga que é a primeira depois que uma lesão o levou a uma finalização no ground and pound quando ele caiu para Marlon “Chito” Vera em 2020.

Considerando a forma como a luta contra Dvalishvili se desenrolou, O’Malley postou um pequeno vídeo no Instagram vestindo uma regata de luta livre enquanto exibia seu sprawl para defender uma queda, junto com uma legenda que dizia “de volta ao trabalho”.

Como ele perdeu após prever uma vitória por nocaute, O’Malley sabia que ouviria isso de seus maiores críticos, entre eles o boxeador Devin Haney.

“O’Malley está perdido”, escreveu Haney no Twitter.

Embora ele provavelmente não estivesse com vontade de ouvir isso, O’Malley ainda reservou um tempo para revidar Haney com um lembrete sobre o que aconteceria se eles realmente brigassem.

“Ainda vou te matar”, escreveu O’Malley em resposta.

O’Malley deixa Las Vegas sem seu título, mas continua sendo uma das maiores estrelas do UFC, então provavelmente não demorará muito para que ele volte à disputa com mais uma ou duas vitórias.

Por enquanto, ele vai se recompor e descobrir onde tudo deu errado depois da derrota no sábado à noite.