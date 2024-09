Sean O’Malley fará cirurgia no quadril após perder título no UFC 306

Sean O’Malley está prestes a ficar afastado das competições por um longo período, já que o ex-campeão deve passar por uma cirurgia no quadril no início do mês que vem.

O lutador de 29 anos sofreu uma ruptura do lábio no quadril há 10 semanas, mas conseguiu lidar com a lesão durante um acampamento de luta para enfrentar Merab Dvalishvili no UFC 306 no sábado em Las Vegas. O’Malley (18-2) perdeu seu título de 135 libras para Dvalishvili por decisão unânime. Ele passará por uma cirurgia durante a primeira semana de outubro e disse que seu retorno ao octógono pode ser adiado para qualquer lugar de seis meses a um ano.

“Tenho uma cirurgia no dia 3 de outubro”, disse O’Malley ao streamer online Adin Ross. “Eu rasguei meu lábio esquerdo no quadril. Essa é a única razão pela qual vou ficar fora por tanto tempo. Esta cirurgia deve levar apenas dois meses para voltar, depois alguns meses de recuperação. Um ano é muito tempo, pode ser de seis a oito meses. Nunca se sabe.”

Em seu próprio podcast com o treinador Tim Welsh, O’Malley admitiu que pode levar até um ano para que ele realmente lute novamente, considerando cirurgia, recuperação e então um acampamento de luta completo. Ele fez questão de dizer que a lesão não teve nada a ver com sua derrota para Dvalishvili, na qual ele foi superado por 214 a 49 e lutou para defender o jogo de chão notoriamente sufocante de Dvalishvili.

“Melhor perda de peso, me senti bem, sem desculpas”, disse O’Malley. “Minha mãe, ela disse, ‘Você simplesmente não era o mesmo, o que havia de errado?’ Nada. Eu apenas fui derrotado. Todo mundo fica me perguntando, ‘Algo parecia errado.’ Sem desculpas.”

Logo após sua derrota, O’Malley já foi chamado por nomes como os concorrentes peso-galo Cory Sandhagen e Henry Cejudo. Dvalishvili, enquanto isso, provavelmente enfrentará o desafiante invicto Umar Nurmagomedov em sua primeira defesa de título, embora o UFC não tenha anunciado isso e Dvalishvili tenha dito que preferiria uma luta contra o ex-campeão peso-mosca Deiveson Figueiredo.