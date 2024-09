Sean O’Malley não tem ‘nenhuma desculpa’ após derrota para Merab Dvalishvili e diz que não lutará por ‘talvez um ano’

Sean O’Malley planeja fazer uma pausa prolongada após perder o título peso galo para Merab Dvalishvili na luta principal do UFC 306 no último sábado.

“Provavelmente não lutarei por nove meses, 10 meses, talvez um ano”, disse O’Malley em seu canal do YouTube. “Vai demorar um pouco. As pessoas vão ter que assistir ao UFC sem o The Suga Show por um tempo, mas então talvez elas percebam, ‘P*rra, nós tivemos, foi divertido.’ … Ninguém é o próximo. Eu tenho que ficar saudável e é isso. Eu vou realmente me curar das lesões e levar meu tempo para voltar.”

Dvalishvili conquistou o título por decisão unânime — incluindo dois juízes dando dois rounds para O’Malley — combinando o que ele faz de melhor com sua luta livre e ritmo, além de mostrar grande habilidade defensiva e paciência.

Uma das grandes narrativas, incluindo a do CEO do UFC, Dana White, era que O’Malley estava fora, ou parecia sem graça. “Sugar” diz que essas são narrativas falsas, e que o cara melhor venceu na noite da luta.

“Ótima semana de luta, melhor corte de peso, me senti bem, sem desculpas”, disse O’Malley. “Minha mãe também, ela diz, ‘Você simplesmente não era o mesmo, o que estava errado?’ Nada. Eu simplesmente fui derrotado. Não houve nada. Todo mundo fica me perguntando, ‘Algo parecia errado, algo diferente, você estava desprevenido’, eu estava tipo, não houve nada. Nenhuma desculpa. Nada. Tive um bom acampamento de luta, bom corte de peso.”

“Sinto que fui superado”, acrescentou O’Malley. “Eu sabia o que fazer em certas posições, eu só sentia que ele era mais forte. Eu me sentia superado, não me sentia muito superado, sentia velocidade, sentia que o cardio estava bom.

“Droga, se eu tivesse ganhado mais uma [round]e aqueles dois juízes disseram isso? Mais um round? Isso é loucura.”

O’Malley teve o maior momento da luta no quinto e último round quando machucou Dvalishvili no corpo algumas vezes. O popular peso-galo simplesmente não conseguiu impulso suficiente para transformá-lo em um incrível final de retorno.

Esse é um dos grandes arrependimentos aos olhos de O’Malley, mas não é o único.

“Aquele quinto round? Isso dói”, disse O’Malley. “Isso definitivamente dói pra caramba. Nós festejamos como se tivéssemos vencido, isso eu te digo.

“P*rra. Literalmente, eu provavelmente já disse p*rra umas 4.000 vezes. P*rra, essa foi uma oportunidade tão grande, os olhos que estavam lá — eu estava olhando para o Snapchat… tipo p*rra, todas essas coisas poderiam ter sido ‘The Suga Show,’… mas é engraçado porque nenhuma delas é [about] Merab. Alguns deles eram sobre eu perder, mas nada sobre Merab ganhar. Ninguém dá a mínima. Não sou um hater, só estou dizendo.”