Sean O’Malley: ‘Tenho 100 por cento de certeza que vou abrir esse corte’ perto do olho de Merab Dvalishvili no UFC 306

Sean O’Malley certamente não está reclamando de ter um alvo extra para atacar no UFC 306.

O’Malley defende seu título peso galo contra Merab Dvalishvili em 14 de setembro no evento principal do evento de estreia da promoção no Sphere em Las Vegas. Algumas semanas atrás, Dvalishvili postou uma foto de um corte sofrido perto do olho esquerdo nas redes sociais, o que levou o CEO do UFC, Dana White, a dizer algumas coisas não tão gentis sobre o desafiante.

Um dos fatores para a reação irada de White foi deixar O’Malley saber que o corte existe — algo que o campeão agora planeja explorar.

“Tenho 100% de certeza de que vou abrir esse corte, esteja ele curado ou não”, disse O’Malley a Kevin Iole.

O’Malley está extremamente confiante de que derrotará Dvalishvili no evento pay-per-view do UFC em setembro, reiterando repetidamente que adora o confronto estiloso.

Com a vantagem impressionante que O’Malley acredita ter, o corte será apenas um dos alvos faciais que ele mirará.

“Não sei o quanto isso pode curar”, disse O’Malley. “Nunca tive cortes graves, então não tenho certeza, realmente. Mas vou ficar [aiming for the cut]

“Esse é o lado esquerdo do rosto dele — essa mão direita não erra. Provavelmente vou acertar o nariz dele acidentalmente antes de acertar esse corte, o nariz meio que ocupa 85 por cento do rosto dele. Então vou tentar contornar o nariz dele para chegar nesse corte.”

Dvalishvili posteriormente postou um vídeo dele mesmo removendo os pontos do corte logo após a revelação original, ao que, é claro, White também reagiu sarcasticamente.

O’Malley entende o que seu chefe quer dizer e concorda com White quando se trata da inteligência de Dvalishvili.

“Dana se referindo a ele como… Não me lembro do que ele disse, uma das pessoas mais estúpidas, ou mais do que estúpidas, ou o que quer que ele tenha dito foi bem preciso”, disse O’Malley. “Quero dizer, o cara não é tão inteligente assim.”