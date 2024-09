Sean O’Malley, treinador principal reage a Merab Dvalishvili gritando para o corner, beijos nas costas no UFC 306

O evento principal do UFC 306, entre Sean O’Malley e Merab Dvalishvili, começou como a maioria das lutas e, segundos depois, Dvalishvili começou a gritar com o técnico de O’Malley, Tim Welch, o que causou uma breve interrupção na ação.

“Isso realmente me pegou desprevenido”, disse Welch no canal de O’Malley no YouTube. “Literalmente, nós nos sentamos, eu estava realmente calmo, eu disse, ‘Você tem que ser paciente, Merab. Você tem que ser paciente, Merab.’ Então ele começa a se sacudir, quase tendo uma convulsão.”

Dvalishvili derrotaria O’Malley por decisão unânime e conquistaria o título peso galo do UFC no Sphere no último sábado.

Welch certamente ficou surpreso com a reação inicial de Dvalishvili. O árbitro Herb Dean, que foi criticado pela comunidade do MMA por sua performance na luta, aparentemente disse a Welch que o técnico adversário não tem permissão para gritar o nome do oponente durante as lutas.

“Então eu não percebi que havia uma regra de que se você tem um callout, não pode ser o nome do outro cara”, explicou Welch. “Eu disse a Herb que alguns dos nossos callouts têm o nome de Merab, e ele fica tipo, ‘Não, não, não.’ Não sabia disso. Adoraria ver essa p*rra de regra.”

Esse não foi o único momento estranho na luta. No final do Round 2, Dvalishvili agarrou um front face lock e começou a beijar a parte superior das costas de O’Malley. Dean começou a gritar com Dvalishvili, o que levou o então desafiante a quebrar o golpe, se levantar e voltar para seu corner.

Sabiamente, O’Malley se levantou e deu um soco em Dvalishvili antes que a buzina soasse, o que confundiu a equipe de comentaristas e até mesmo Aljamain Sterling — que estava no canto de Dvalishvili.

O’Malley, que planeja fazer uma pausa prolongada após a derrota, reagiu aos dois momentos muito estranhos nos primeiros 10 minutos da luta.

“Não sei por que o árbitro parou a luta”, disse O’Malley. “Então ele estava me beijando. Não sei, faltavam uns dois ou três segundos para o tempo acabar, olhando para trás, estou surpreso que eu soubesse disso, e então o árbitro disse, ‘Ei, pare de beijar ele nas costas’, então ele se levantou pensando que o tempo tinha acabado, e então eu o esmaguei uma vez. Eu estava esperando que eu o colocasse para fora.

“Mas Aljo se levantou como se estivesse prestes a invadir a gaiola, como se eu tivesse batido nele ilegalmente. Acho que ele nem percebeu que havia tempo no relógio. O árbitro não te deu um bolo, ele disse para parar de fazer isso.”