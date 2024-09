Sean O’Malley trolls Henry Cejudo podcast, Cejudo expects future fight

Sean O’Malley não esqueceu sua briga com Henry Cejudo.

O atual campeão peso galo defende seu título contra Merab Dvalishvili neste sábado no UFC 306 em Las Vegas, mas ele tirou um tempo de sua semana de luta para fazer uma aparição no Cejudo e Kamaru Usman Libra 4 Libra podcast. “Aparência” sendo usado no sentido mais estrito aqui, porque O’Malley usou seu breve tempo para elogiar Usman e trollar Cejudo antes de sair do programa sem cerimônia.

Assista O’Malley aparecer no show abaixo.

“Rapazes, vocês sabem que eu sou um homem muito, muito ocupado”, disse O’Malley. “Vou ser breve. Vim aqui por dois motivos: 1) louvor ao Kamaru, você é uma lenda absoluta e 2) Henry, como você deixou o Aljo te derrubar tão fácil. (risos) De nada!”

A provocação de O’Malley a Cejudo fez referência à luta de retorno do ex-campeão de duas divisões em 2023 no UFC 288 contra o então detentor do título peso galo Aljamain Sterling, que Cejudo perdeu por uma decisão dividida apertada. Sterling perdeu o cinturão para O’Malley em sua próxima defesa no UFC 292.

Enquanto Usman aceitou a brincadeira com naturalidade, Cejudo ficou mais irritado.

“Ele está nos trollando”, disse Cejudo. “Ele veio aqui só para fazer isso e está fora (risos). Não o elogie depois de tudo isso.”

A rivalidade entre O’Malley e Cejudo remonta a julho de 2022, quando os lutadores tiveram uma interação nos bastidores do UFC 276. Cejudo decidiu interromper uma entrevista pós-luta de O’Malley, e O’Malley mais tarde chamou Cejudo de “bunda gorda”.

Nunca houve realmente uma reconciliação, mas Cejudo espera resolver a questão no octógono, supondo que O’Malley perca neste fim de semana.

“Eu pensei sobre isso também”, disse Cejudo. “Quando ele perder para Merab — porque eu acredito que ele vai perder para Merab — f*da-se, a próxima luta que vai acontecer é eu e ele. Deiveson [Figueiredo’s] indo lutar contra Petr Yan, Umar [Nurmagomedov’s] já lutando pelo cinturão, o único cara que realmente sobrou em toda aquela divisão sou eu. A próxima melhor coisa vai ser eu.

“É verdade, perdi duas. Perdi para o antigo campeão, perdi para o futuro campeão mundial, mas o que podemos dizer, acho que depois dessa luta sei que Merab vai conseguir essa vitória.”

Como Cejudo observou, ele está 0-2 desde que retornou de uma pausa de três anos nas competições de MMA. Ele já teve títulos em 125 e 135 libras, além de possuir uma medalha de ouro em luta livre nas Olimpíadas de Pequim de 2008.

Cejudo revelou que está trabalhando para retornar à divisão peso-mosca, mas deixará essa ideia de lado se a luta contra O’Malley for colocada em pauta.

“Se ele perder essa luta com Merab Dvalishvili, eu acredito — e estou planejando ir para o peso-mosca… Vou tornar isso público aqui também, estou planejando ir para o peso-mosca”, disse Cejudo. “Comecei minha dieta, vou fazer tudo certo, e a única razão pela qual eu quero fazer isso é porque quanto mais disciplinado eu tiver que me tornar, mais eu tenho que atingir esse novo patamar de disciplina.

“Mas tem uma luta, a luta entre mim e ‘Sean O’Smelly’, ‘Ronald McDonald’ faz muito sentido e acho que podemos fazer isso aqui em Phoenix. Essa é a única luta em 135 libras e isso me levaria mais rápido para a disputa pelo título em 135 libras, então eu ainda adoraria isso.”

Um confronto entre Cejudo e O’Malley colocaria dois lutadores do Arizona um contra o outro, e Cejudo diz que a proximidade só aumentou a animosidade e a familiaridade entre eles.

“Mas dito isso, ele não sabe como sair do fundo do poço”, disse Cejudo. “Ele está tendo problemas. Tenho três parceiros de treino que foram lá e todos me disseram a mesma merda. Assim como quando estou machucado, ele sempre sabe, ele tuitou quando perdi para Merab Dvalishvili, ele sabia que eu estava machucado. É o que acontece quando você mora na mesma cidade, as pessoas conhecem outras pessoas que vão dizer merda.”