SEC tem seis das sete primeiras posições no AP Top 25 enquanto Notre Dame cai

Após a primeira reformulação da temporada de futebol americano universitário, a Southeastern Conference conquistou seis das sete primeiras posições no AP Top 25 — a primeira vez nos 88 anos de história do ranking — e Notre Dame caiu para a 18ª posição no domingo, após ser surpreendida em casa.

Georgia recebeu 54 de um total possível de 63 votos de primeiro lugar para manter uma posição firme no No. 1. Texas saltou uma posição para o No. 2 após dominar o atual campeão nacional Michigan na estrada e recebeu quatro votos de primeiro lugar. Os Longhorns têm sua melhor classificação desde que terminaram em segundo em 2009.

Os Wolverines caíram para a 17ª posição.

Escolhas do editor 2 Relacionados

O nº 3 Ohio State — do Big Ten — caiu uma posição. Depois foram mais quatro times da SEC. O Alabama se manteve firme no nº 4 e o Ole Miss subiu uma posição para o nº 5.

O Missouri subiu três posições, chegando à 6ª posição, e o Tennessee deu um grande salto da 14ª para a 7ª posição após derrotar o NC State em Charlotte.

Com a SEC maior (16 equipes) — e aparentemente melhor — do que nunca, devido às adições de Texas e Oklahoma, as circunstâncias eram propícias para uma aquisição no início da temporada como nunca antes.

Não apenas seis dos sete melhores times de uma conferência representam um recorde para uma pesquisa, mas nunca antes uma única liga havia conquistado tantos lugares quanto cinco dos sete primeiros.

Essas equipes começarão a jogar umas contra as outras nas próximas semanas, então é improvável que a SEC consiga manter isso. É um exemplo claro, no entanto, do que é possível na era das superconferências.

Especialmente depois da primeira grande virada da temporada de futebol americano universitário. A derrota de Notre Dame por 16-14 para a Northern Illinois marcou a primeira vez que um time top cinco perdeu para um time não classificado desde 5 de novembro de 2022, quando Purdue derrotou o então número 2 Iowa.

Os 25 principais da Associated Press Votos de primeiro lugar entre parênteses Equipe Gravando. 1. Geórgia (54) 2-0 2. Texas (4) 2-0 3. Estado de Ohio (5) 2-0 4. Alabama 2-0 5. Mississipi 2-0 6. Missouri 2-0 7. Tennessee 2-0 8. Estado da Pensilvânia 2-0 9. Óregon 2-0 10. Miami 2-0 11. Sul da Califórnia 2-0 12. Utah 2-0 13. Estado de Oklahoma 2-0 14. Estado do Kansas 2-0 15. Oklahoma 2-0 16. Universidade Estadual da Louisiana 1-1 17. Michigan 1-1 18. Notre Dame 1-1 19. Louisville 2-0 20. Arizona 2-0 21. Estado de Iowa 2-0 22. Clemson 1-1 23. Nebrasca 2-0 24. Faculdade de Boston 2-0 25. Norte de Illinois 2-0

A vitória dos Huskies, a primeira vitória top 5 para um time da Mid-American Conference na história da liga, colocou a Northern Illinois na posição 25 no ranking. A NIU está classificada pela primeira vez desde 2013 e é o primeiro time de uma conferência não Power 4 a ser classificada nesta temporada.

Completando o top 10 estavam o nº 8 Penn State e o nº 9 Oregon do Big Ten e o nº 10 Miami. Os Ducks caíram duas posições após uma vitória de virada selvagem contra o Boise State.

Pontos de votação

A Northern Illinois é uma das quatro equipes a entrar no ranking esta semana pela primeira vez na temporada.

Outra adição notável é Nebraska no nº 23. Os Cornhuskers estão classificados pela primeira vez desde 2019 após lidar facilmente com o Colorado em casa. Os Huskers de 2019 tiveram uma breve permanência no Top 25. Depois de começar a temporada classificados no nº 24, eles perderam na Semana 2, caíram no ranking e estão fora desde então.

A última temporada sustentada no ranking para Nebraska foi 2016, embora até mesmo essa temporada tenha terminado com os Huskers não classificados. Eles não terminam uma temporada classificados desde 2012. É isso que o técnico do segundo ano Matt Rhule e o quarterback calouro Dylan Raiola estão buscando.

Apenas um lembrete: Nebraska ainda detém o recorde da maior sequência de aparições em pesquisas, com 348 sob o comando do técnico Tom Osborne, de 1981 a 2002. A segunda melhor sequência são as 264 semanas ativas consecutivas do Alabama.

Dentro e fora

A rotatividade veio da parte inferior do ranking, onde Kansas, Iowa, Georgia Tech e North Carolina State caíram após derrotas.

O número 21 Iowa State basicamente trocou de lugar com seus rivais Cy-Hawk ao derrotar Iowa.

Na semana passada, a Georgia Tech fez sua primeira aparição no AP Top 25 desde 2015, quebrando uma das mais longas secas ativas entre os times de conferências de poder. Os Yellow Jackets duraram apenas uma semana após perder em Syracuse, mas outro time da Atlantic Coast Conference quebrou sua própria seca prolongada.

O Boston College, em 24º lugar, foi classificado pela primeira vez desde 2018.

Teleconferência

A única outra vez em que uma conferência teve quatro dos cinco melhores times foi na SEC, em 19 de outubro de 2014, quando o Mississippi State era o número 1, o Ole Miss era o terceiro, o Alabama era o quarto e o Auburn era o quinto.

SEGUNDA: 8 (Nºs. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 15, 16).

Dez Grandes: 6 (nºs 3, 8, 9, 11, 17, 23).

Grande 12: 5 (nºs 12, 13, 14, 20, 21).

ACC: 4 (n.ºs 10, 19, 22, 24).

MAC: 1 (nº 25).

Independente: 1 (nº 18).

Classificado vs. classificado

Nº 20 Arizona x Nº 14 Kansas State (quinta-feira): Um jogo do Big 12 que não é realmente um jogo do Big 12. Este é um confronto não conferencial que já estava definido antes do realinhamento.

No. 24 Boston College no No. 6 Missouri (sábado): Um confronto ACC-SEC com classificação inesperada.