Selena Gomez critica Edgar Ramirez enquanto pensa em Benny Blanco

Selena Gomes Tive Edgar Ramírez como parceiro de dança no Sabrina Carpinteiro show em Nova York… mas ela só tinha Benny Blanco no cérebro.

A atriz saiu com sua colega e modelo de “Emilia Perez” Conor Franklin para a turnê “Short n’ Sweet” de Carpenter no Madison Square Garden no domingo à noite … onde ela estava dançando e dançando ao som da música em um vestido Cong Tri preto brilhante.