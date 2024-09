Selena Gomez, Jennifer Aniston e mais estrelas de TV chegam ao tapete vermelho do Emmy

O Primetime Emmys está de volta… retornando apenas oito meses após a última edição – mas as estrelas apareceram com o mesmo entusiasmo para a segunda rodada.

Selena Gomes dar Quinta Brunson atingiu o tapete vermelho em elegantes vestidos pretos… enquanto Dakota Fanning mudou com um conjunto branco brilhante – todos exibindo grandes sorrisos no tapete.

Alguns amigos próximos de Gomez – e co-estrelas de “Only Murders in the Building” – Martin Curto dar Steve Martin optei por um par de elegantes smokings pretos.

O programa deles – sobre um trio de podcasters amadores que resolvem grandes assassinatos em Nova York – tem oito indicações no Emmy deste ano … e você deve pensar que o elenco vai investigar se eles não ganharem pelo menos um ou dois .

Estrela de cinema Ronan de Saoirse decidiu sair com o pessoal da TV no domingo… chegou com uma blusa roxa que deixava a barriga à mostra e uma saia até o chão combinando.